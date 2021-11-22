Появились фотографии с места смертельного ДТП, в котором погиб 34-летний житель Коми

Фото: УГИБДД по Коми

Под Усинском произошла смертельная авария. В лобовом столкновении «Шевроле Нивы» и грузовика «Урал» погиб 34-летний мужчина, который был за рулём авто повышенной проходимости.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель «Нивы» не справился с управлением и его занесло на встречную полосу, где он въехал в грузовик. От травм усинец погиб на месте.

По факту трагедии начато разбирательство. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего.

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