Гулкий шепот и россыпь мурашек: театралам Сыктывкара представили интригующую «Пиковую даму»

Графиня - Галина Петрова. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

21 ноября в Театре оперы и балета Республики Коми состоялась премьера оперы «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. В основе сюжета оперы – реальный случай, рассказанный Александром Сергеевичем в повести «Пиковая дама»: история княгини Голицыной, открывшей внуку секрет карточного выигрыша. Как принял сыктывкарский зритель постановку, расскажет «КП-Коми».

Театр теней

Сюжет оперы повествует о бедном инженере Германе, страстно влюбленном в помолвленную с князем Лизу – богатую наследницу графини. У графини же есть свои секреты, раскрыв которые Герман сможет спастись и обрести счастье с любимой. Но все не так просто, как кажется.

Князь Елецкий и Лиза (Андрей Ковалев и Ольга Георгиева). Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Открывает оперу увертюра, на музыку которой поставлена сценическое действие. Зрители впервые видят одного из главных героев оперы – Германа. Он бегает между ширмами вместе с маленьким мальчиком, одетым в белое. Герман пытается отнять у мальчика карту с изображением возлюбленной. В конце концов, малыш отдает Герману портрет. Внезапно ширмы начинают сдвигаться, окружая героев. Мальчик пугается и прижимается к Герману, а тот пытается его защитить от надвигающейся опасности. Мальчика уводит маленькая девочка в белых одеждах. Смысл этой постановки зрителю раскрывается в финале. Это были юные Герман и Лиза.

Герман - Николай Ерохин. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Сыктывкарский зритель очень тепло встретил уроженку Коми, солистку Санкт-Петербургского государственного музыкального театра «Зазеркалье» Ольгу Георгиеву, исполняющую роль Лизы. При ее появлении первые ряды бурно аплодировали. Не остались без должного внимания и искренних оваций и другие артисты театра. Каждое окончание действий сопровождалось шумом взволнованной сюжетом публики. Восхищенные крики «браво» слышались даже во время картин после особенно ярких сцен.

Поражает оригинальное и необычное решение постановки декораций. Художник общается со зрителями при помощи символов. Фоны, костюмы, изображения, интерьер. Во всех деталях можно отыскать определенный смысл.

Если многие проекты театра восхищали яркими и продуманными фонами, то в этом случае зрители удивились отсутствию декораций, а точнее теневым «шоу». Оно отражало скорее не место действия, где происходили события, а чувства и внутренние переживания персонажей. В опере захотели погрузить зрителя не в видимый мир, а внутренний, чтобы глубже проникнуться и понять героев. Сценограф использовал трехцветные ширмы (черные, белые и зеркальные). Зеркала по краям сцены за счёт бликов, отражений и игры света создали загадочную, даже немного мистическую атмосферу.

Лиза - Ольга Георгиева. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Так же в «игре теней» часто возникали образы карт и известной всем скульптуры Афродиты – Венеры Милосской. Карты имеют вполне ясное значение в сюжете, который крутится вокруг секрета графини о «Трех картах». А вот скульптура богини любви и красоты появлялась в особо эмоциональные моменты, когда на сцене чувства «кипят», когда проявляются любовь, страсть, волнение, отчаяние и другие сильные эмоции. Возможно, таким образом постановщики хотели рассказать о том, что движет главными героями и что заставляет их совершать определенные поступки. Или идет скрытое сравнение с Лизой.

Еще один образ, представленный в видеоконтенте спектакля, – шепчущие губы старухи. Призрака, что называл три роковые карты, а затем улыбаясь, сыграл с главным героем злую шутку. Мистические сцены сопровождались пугающим гулким шепотом со всех сторон зала. Полное погружение в атмосферу и россыпь мурашек – то, что почувствовали зрители в зале.

Лиза с флейтой - Ольга Георгиева. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Символизм в деталях

На протяжении спектакля Германа (ведущий солист Московского театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Николай Ерохин) сопровождают черные люди в масках, создавая образ неизвестности, скрытности, таинственности. Чем ближе финал, чем ближе Герман к разгадке секрета трех карт, тем больше артистов снимают маски. Иногда маски отражали непосредственные чувства героев. Например, плачущая маска в руках у князя Елецкого (Андрей Ковалёв) передает его горечь и тоску. Он понимает, что сердце его невесты принадлежит другому, и не знает, что ему теперь делать.

В подтверждении этому в спектакле прозвучал интересный момент: сцена на балу-маскараде с белыми лилиями, которые на языке цветов означают чистую, непорочную любовь. И действующие персонажи – Елецкий и Лиза – любили и воспевали великие чувства. Только пели они не друг другу. Если князь обращался к своей невесте, то наследница графини думала о страстном друге.

Бал-маскарад. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Есть еще момент, на который обратили внимание зрители: гуляющие люди были заменены на ворон, они прекрасно вписались в общую картину. В оригинале люди выступают в роли случайных наблюдателей за происходящим. Отдыхают, гуляют, обсуждают погоду и других людей – идеальное описание постоянно каркающих воронов.

Гувернантка - Ольга Сосновская. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Черно-белая трагедия

Все фоны в черно-белых тонах – отображение метаний главного героя между тьмой и светом. Он сердечно любит, в нем есть белая, чистая сторона, к которой он бы хотел стремиться, но граница между добром и злом слишком прозрачна. Сильные чувства приводят его к корысти и безумию. Передавая внутреннюю борьбу, фон постоянно меняется с темного на светлый и наоборот. Зрители наблюдают бесконечные метания и взвешивание решений Германа, ожидая, к чему же они его приведут.

Герман - Николай Ерохин. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Костюмы также удивили зрителей своей символичностью. Две противоположности, страстно стремившиеся друг к другу – Герман и Лиза (солистка Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье» Ольга Георгиева). Все окружение главного героя было облачено в темные одеяния. Близкие Лизы носили одежду в светлых тонах. И одна графиня (Галина Петрова), чьей внучкой и наследницей была Лиза, не подходила под данную закономерность. Женщина в черном, чей пугающий образ толковал о мистической связи между ней и главным героем. Только после смерти, появляясь призраком, преследующим Германа, графиня облачилась в светлое одеяние. Может, это был обычный похоронный саван, а может, знак и намек на разрушенную связь и проклятие.

Графиня - Галина Петрова. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Но не только графиня меняла свой облик. Главные герои, по развитию сюжета, начинали ощущать себя по-другому. Лиза, остро переживающая безумство любимого, надевает поверх белого платья черный плащ, словно предзнаменование о скорой гибели. Она мечется и ждет часа, когда же ей откроется правда. Герман же в последней картине полностью облачается в белое. Он верит, что поступает верно, он верит, что одержит победу в этой игре.

Князь Елецкий - Андрей Ковалев. Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

Все люди, находившиеся в игорном доме, одеты в красное, на них маски чертей. Злой рок. Неверный поступок. Последующий трагический финал. На все это указывают образы собравшихся.

Фото предоставлено Театром оперы и балета Коми.

В финале вновь появляется мальчик, маленький Герман, помогающий душе Германа подняться и ведущий её к Лизе, которая стоит в дверях, встречая его на небесах. Она любит Германа, поэтому прощает ему его безумие. Две любящие души воссоединяются навечно. На этом моменте закрывается занавес.

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