«Без тебя очень плохо»: в Коми скорбят по трагически погибшей 18-летней матери

Фото из личного архива Вероники В.

В Сыктывкаре в минувший понедельник рано утром семье 18-летней Вероники сообщили трагическую новость: девушка погибла, ее тело найдено под окнами многоэтажки в жилом комплексе. Юная Вероника умерла в результате травм, которые она получила после падения с 40-метровой высоты. Прибывшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировать смерть девушки.

Ранний уход Вероники стал настоящим ударом для ее семьи и друзей. Они до сих пор гадают, почему это произошло, но больше всего их волнует вопрос, как сказать 2-летнему сыну Вероники о ее кончине.

— Как же так? Нам очень плохо без тебя. Мы так сильно тебя любим. Твой сын скучает по тебе, ему тебя будет не хватать, — скорбит по Веронике ее близкая подруга.

Вероника души не чаяла в своем сыне, говорят друзья. Фото из личного архива Вероники В.

Сейчас мальчик находится вместе со своей бабушкой, мамой погибшей, близкие Вероники готовятся к похоронам и прощальной церемонии. К сожалению, свой скорый третий день рождения мальчик встретит уже без мамы.

По данным нашего источника, смерть Вероники не носит криминального характера. По словам собеседника, девушка была в затяжной депрессии и сильно переживала расставание с молодым человеком. Добавим, что по факту смерти сыктывкарки организована доследственная проверка. Выясняются обстоятельства и причины трагедии.

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