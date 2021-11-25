«Мы полтора года как в тюрьме»: обитатели дома престарелых в Нижнем Одесе взывают о помощи

Дом-интернат в Нижнем Одесе. Фото: Зоя Глебова.

– Мы сидим как в тюрьме уже больше полутора лет! – с криком о помощи от имени всех постояльцев республиканского Нижне-Одесского дома-интерната для престарелых и инвалидов в редакцию «Комсомолки-Коми» обратился пенсионер Владимир Дескат. – В большой мир нам дороги нет.

В Нижне-Одесском ДИПИ, где проживает порядка сотни подопечных, назревает бунт пенсионеров. Как рассказал «КП-Коми» Владимир Лукьянович, пандемия существенно снизила уровень комфорта жизни и бытия обитателей дома престарелых. Вот уже с прошлой весны постояльцев не выпускают с территории учреждения.

Погулять до забора – пожалуйста, в банк-поликлинику-пенсионный – с сопровождением. Нужны какие-то продукты, вещи, носки-тапки – раз в неделю соцработник сходит и все принесет. Пришли родственники навестить? Велкам – но только со свежим ПЦР-тестом.

– Самое интересное, мы уже все дважды вакцинированные, у всех есть QR-код, – делится мужчина. – Нет, нельзя и все, это уже невозможно терпеть, крыша едет. На вас одна надежда! Мы как заключенные...

Устали от короны

Напомним, что в Республике Коми с 24 апреля 2020 года в режиме изоляции работают все интернаты отрасли. Как рассказала «КП-Коми» заместитель директора учреждения Татьяна Базуто, действительно пенсионеры до сих пор не могут свободно выходить из дома-интерната как раньше. Увы, ограничения действуют и по сей день на основании приказа Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми от 17 апреля 2020 года №486.

В прошлом году работники дома-интерната и вовсе работали вахтовым методом в учреждении: две недели жили с подопечными одни, потом их сменяли другие специалисты, сейчас учреждение функционирует в обычном режиме.

– И наши подопечные, и мы, работники дома-интерната, очень устали, – объясняет Татьяна Николаевна. – При этом пенсионеры по-прежнему могут выезжать в отпуск, на санаторное лечение, отдохнуть к своим родственникам. Мы понимаем, что нашим подопечным тяжело от того, что они не могут покидать учреждение как раньше для свободной прогулки по городу и магазинам. Но будет еще тяжелее, если в учреждение попадет вирус: у нас сто подопечных, если один из них заболеет – заболеют все. Почти все пенсионеры уже в преклонном возрасте, у кого-то проблемы со здоровьем, мы стараемся изо всех сил не допустить вспышки заболевания.

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