В Коми число инфицированных ковидом приблизилось к 89 тысячам человек

В Коми за сутки выросло число инциированных ковидом Фото: Архив "КП"

В Коми лабораторно подтверждено еще 332 факта заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте федерального оперштаба. За все время пандемии в республики было зафиксировано 88 747 случаев заболевания ковидом.

Отмечается, что 72 438 пациентам удалось успешно побороть болезнь. Только за прошедшие 24 часа из больниц с выздоровлением было отпущено 109 человек.

Вместе с тем продолжает расти и показатель смертности. За сутки количество летальных исходов увеличилось на семь. За весь период было официально подтверждено 2 262 смерти от коронавируса.

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