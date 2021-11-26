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Здоровье26 ноября 2021 8:14

В Коми число инфицированных ковидом приблизилось к 89 тысячам человек

За сутки диагностировано более 300 случаев заражения
Источник:kp.ru
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В Коми за сутки выросло число инциированных ковидом

В Коми за сутки выросло число инциированных ковидом

Фото: Архив "КП"

В Коми лабораторно подтверждено еще 332 факта заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте федерального оперштаба. За все время пандемии в республики было зафиксировано 88 747 случаев заболевания ковидом.

Отмечается, что 72 438 пациентам удалось успешно побороть болезнь. Только за прошедшие 24 часа из больниц с выздоровлением было отпущено 109 человек.

Вместе с тем продолжает расти и показатель смертности. За сутки количество летальных исходов увеличилось на семь. За весь период было официально подтверждено 2 262 смерти от коронавируса.

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