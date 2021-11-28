Маньпупунер победил в конкурсе «Сокровище России»

Фото: администрация Ижмы

Легендарное плато Маньпупунер победило в конкурсе «Сокровища России», организованном журналом National Geographic Traveler. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Коми.

На протяжении четырех месяцев на сайте Nat-geo.ru можно было отдать свой голос за интересные достопримечательности, экскурсионные маршруты, блюда национальной кухни и праздники, которые были представлены в 10 номинациях. Этот проект создали для того, чтобы определить главные достопримечательности, популярные туристские места, а также новые точки интереса путешествий по России.

– Это одновременно подчеркивает сегодняшнюю популярность плато Маньпупунер и бренда нашего региона и открывает новые перспективы, – отметил и.о. генерального директора Агентства по развитию туризма и продвижению Коми Александр Терентьев.

По его словам, попасть в топ National Geographic Traveler – это еще один способ представить регион широкой аудитории.

Всего от Коми было заявлено шесть номинантов: Столбы выветривания на плато Маньпупунер, турмаршрут «По пути Кандинского», речное путешествие «Сплав по реке Щугор», Музей истории политических репрессий в водонапорной башне в Инте, традиционный праздник «Усть-Цилемская горка», а также уникальная верхневычегодская роспись.

За столбы выветривания в Коми проголосовало множество людей. Благодаря этому республика победила в номинации «Природный объект». Плато стало самым популярным природным объектом. Маньпупунер набрал 17% среди 48 номинантов, заметно обойдя соперников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маньпупунер вошел в энциклопедию мест в России, где загадывают желания