В Коми ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц 60 лет и старше

В срок до 1 февраля пройти вакцинацию должны все пожилые люди Фото: Архив "КП"

В Коми введена обязательная вакцинация. Процедуру теперь должны пройти всем, кому исполнилось 60 лет и старше. Об этом говорится в постановлении регионального Роспотребнадзора.

Решение продиктовано статистическими данными: наиболее высокие показатели заболеваемости отмечаются среди возрастного населения и они продолжают расти. Отмечается, что с 42 недели 2021 года эти показатели выросли более чем на 10%. Также в ведомстве добавили, что среди умерших от ковида доля людей старше 60 лет составляет 84,5%.

Согласно документу, вакцинацию пожилые люди обязаны пройти до 1 февраля 2022 года. Это не коснется тех, у кого есть медотвод.

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