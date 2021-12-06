В Коми суточный прирост зараженных COVID-19 составил 279 человек

В Коми озвучили актуальную статистику на 6 декабря 2021 года
Фото: Архив "КП"
В Коми, по состоянию на 6 декабря, насчитывается 91 691 случай инфицирования COVID-19. Такие цифры озвучили в федеральном оперштабе по борьбе с вирусом. Отмечается, что суточный составил 279 новых фактов заражения.
Смертью закончились 2 350 случаев. Из них три летальных исхода были зарегистрированы за минувшие сутки.
Обновлён и показатель выздоровления. За последние 24 часа количество пациентов, поборовших болезнь, увеличилось на 60. За все время пандемии выздоровело 74 251 человек.
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