В Коми за сутки не произошел ни один летальный случай из-за коронавируса

В Коми увеличилось число зараженных ковидом
Фото: Архив "КП"
В Коми за сутки коронавирус подтвердили у 307 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего за период пандемии в республике было выявлено 89 693 факта заболевания COVID-19.
Также за сутки было выписано по выздоровлению три пациента, всего вылечилось 72 700 пациентов.
А вот показатель смертности не обновился. Вирус не унес ни одной жизни за последние 24 часа. Всего же в Коми скончался из-за болезни 2 281 житель региона.
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