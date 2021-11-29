В Коми за сутки не произошел ни один летальный случай из-за коронавируса

В Коми увеличилось число зараженных ковидом Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки коронавирус подтвердили у 307 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Всего за период пандемии в республике было выявлено 89 693 факта заболевания COVID-19.

Также за сутки было выписано по выздоровлению три пациента, всего вылечилось 72 700 пациентов.

А вот показатель смертности не обновился. Вирус не унес ни одной жизни за последние 24 часа. Всего же в Коми скончался из-за болезни 2 281 житель региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми умерли два младенца с симптомами COVID-19 (подробности)