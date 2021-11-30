Снег, дождь и холод до -33 градусов: чем порадует погода в Коми

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Вторник объединит в себе всю непогоду, которая только возможна зимой. Синоптики уже обещают мощные ветра, всевозможные осадки и морозы. Особенно тяжко придется жителям южных районов.

В частности, на юге пройдет снег, порой мокрый, а также дождь. Ночью выпадет совсем немного снега, хотя юго-запад накроет умеренными осадками. Днем ожидают уже сильные дожди и снегопады, из-за которых гололед закрепится на дорогах с новой силой. Вишенкой на торте станет восточный ветер, который с 6-11 метров в секунду разгонится сразу до двадцати, что приведет к метели. Ночью в южной части региона ожидается -13, -18 (а на юго-западе -5, -10) с максимальным понижением до -26 градусов. Днем же температура поднимется до -4, +1 градусов, но в отдельных районах будет немного холоднее: -6, -11 градусов.

На севере в плане осадков будет куда спокойнее – снег если и выпадет, то небольшой, а переменный ветер разгонится максимум до 14 метров в секунду. Однако температура вполне способна компенсировать относительно умеренные погодные условия: ночью метеорологи республики прогнозируют -21, -26 градусов, также велика вероятность, что в эту часть Коми вновь вернутся холода до -33 градусов. Днем станет значительно теплее, -10, -15 градусов, с похолоданием на северо-востоке до -20, -25.

Метель и гололедица придут и в Сыктывкар. Снегопад ночью будет небольшим, а днем сильным, вкупе с ветром скоростью до 11 метров в секунду это создаст метели. Днем температура остановится на уровне -1, -3 градусов, а ночью ожидаемо пойдет вниз: -14, -16.

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