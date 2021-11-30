В Сыктывкаре наградили победительниц конкурса «Леди в белых халатах-2021»

Самые очаровательные «Леди в белых халатах» в Сыктывкаре!

Сильные и прекрасные, очаровательные и целеустремленные, конкретные и обаятельные, неземные и великолепные девушки явились на церемонию награждения онлайн-фотоконкурса «Леди в белых халатах-2021». «Комсомолка» подвела итоги виртуального баттла и поздравила чарующих победительниц в элегантных залах Центра культурных инициатив «Югор».

Божественные ангелы

В окружении фотопейзажей и под вечные «Besame Mucho» и «Калинка-малинка» в исполнении группы «Балалайка» имени Семена Налимова «Комсомольская правда» восхищалась восхитительными «леди в белых халатах», награждала дипломами и дарила подарки от наших партнёров: ювелирного дома «Романовъ», семейной творческой мастерской «Югыд арт», цветочного салона «Sabina», а также медицинского центра «Институт движения», студии доступной депиляции SAHAR&VOSK, магазина чая и кофе «Чайница», центра «Формула-спа».

Партнеры конкурса не скупились на подарки и положительные эмоции. Фото: Александра САВИНОВА

«Комсомольский» фотоконкурс «Леди в белых халатах» в некоторых регионах России проводится уже порядка десяти лет, в Коми — впервые! Приятно отметить, что в голосовании за прекрасных «ангелов» голосовал не только Сыктывкар, но и вся республика.

Прекрасная и дружная команда медицинского центра «Институт движения»: Ирина Плесовская, Екатерина Володарская, Сергей Кончиц и Наталья Поповцева. Фото: Екатерина САВЕНКО

В виртуальном состязании приняли участие 14 невероятно прекрасных сотрудниц пяти медицинских учреждений Сыктывкара: медицинского центра «Время», лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК», медицинского центра «Институт движения», клинико-диагностической лаборатории «МедТест», социального стоматологического центра «Классика».

Красавицы лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК»: Светлана Бердимуратова, Гульмира Абдуллаева, Ирина Римских. Фото: Александра САВИНОВА

Ежедневно каждый желающий мог оставить своё «сердечко» за наиболее понравившуюся «леди в белом». Борьба за первые места была нешуточная, в обворожительные лидеры по очереди вырывались участницы разных медицинских организаций. В результате в тройку победительниц попали дамы, набравшие самое большее количество «лайков» на сайте «Комсомолки» kp.ru.

Милые дамы клинико-диагностической лаборатории «МедТест»: Оксана Налетова и Татьяна Филиппова (3 место). Фото: Екатерина САВЕНКО

Победители конкурса

Бронзу взяла обаятельный медицинский регистратор клинико-диагностической лаборатории «МедТест» Татьяна Филиппова, набрав в суровой борьбе 3 051 голос. На втором месте оказалась хрупкая старшая медицинская сестра социального стоматологического центра «Классика» Алина Барт, девушка на второй неделе голосования буквально вырвалась в лидеры и устойчиво закрепилась в первой тройке. В результате Алина собрала 4 632 «лайка» в свой адрес, благодаря чему и взяла заслуженное серебро.

Несравненные «леди в белом» социального стоматологического центра «Классика»: Алина Барт (2 место) и Яна Коданева. Фото: Екатерина САВЕНКО

Первое место с самого начала фотоконкурса решила никому не отдавать очаровательный руководитель подразделения медицинского центр «Время» Виктория Чегесова. И все две недели наша красавица удерживала лидирующие позиции, в итоге завоевав первое место — 7 230 голосов! Главный приз, который мы с удовольствием вручили победительнице «Леди в белых халатах-2021», – сертификат на право публикации в глянцевом журнале «Комсомольская правда – Авиа» в рубрике «Гость номера» в следующем году.

Великолепная команда медицинского центра «Время»: Юлия Макарова, Виктория Чегесова (1 место), Николай Вдовкин, Надежда Доронина. Фото: Екатерина САВЕНКО

Красивые и достойные

Гости мероприятия не скупились на комплименты и приятные слова. Поддержать красавиц и выразить свое восхищение пришли руководители медицинских организаций-участников. Генеральный директор Института движения Сергей Кончиц отметил, что торжественные события делают нашу жизнь ярче, а моменты признания укрепляют веру в себя:

– Говорят, красота спасает мир. А я уверен, что источник спасительной красоты – это врачи Института движения. Ваше обаяние, профессионализм, самоотдача, терпение вдохновляют. Благодарю вас за любовь к выбранному делу, умноженную на самосовершенствование и человеколюбие, – сказал Сергей Викторович.

III место: Татьяна Филиппова. Фото: Екатерина САВЕНКО

Поддержать своих сотрудниц и, конечно же, героиню, обладательницу 3-го места пришла Управляющая клинико-диагностической лаборатории «МедТест» Елизавета Шамшиева, которая выразила благодарность за организацию фотоконкурса и за возможность участия:

– Дорогие девушки, я от души желаю вам карьерного и профессионального роста, оставайтесь всегда такими искрящими и прекрасными, как в этот день, чтобы в ваших семьях всегда была гармония, любовь и благополучие, – напутствовала Елизавета Леонидовна.

II место: Алина Барт. Фото: Екатерина САВЕНКО

Поделились эмоциями и искренними аплодисментами и партнеры фотоконкурса, многие из которых выступают спонсорами проектов «КП-Коми» уже не в первый раз.

– Мы рады возможности преобразить наших красавиц, сделать их еще великолепнее и восхитительнее, – сказала на церемонии награждения совладелица Студии эстетики лица и тела международной сети SAHAR&VOSK Анна Разманова. – Красота – это сила, особенно в сочетании с добрым сердцем, внимательным отношением и ухоженностью.

I место: Виктория Чегесова. Фото: Екатерина САВЕНКО

– На самом деле в этом конкурсе есть победители, но нет проигравших, – подчеркнул директор Издательского дома «Комсомольская правда в Республике Коми» Андрей Чернуха. – Мы бесконечно рады видеть наших прекрасных участниц великолепными и сияющими, заряженными на добрые дела. К сожалению, пандемия не позволяет нам проводить подобные мероприятия чаще, поэтому сейчас мы с удовольствием встречаемся с вами и радуемся искренним улыбкам и уникальной возможности наслаждаться живым общением с хорошими, добрыми и красивыми людьми. Полагаю, что у всех нас есть большие перспективы для саморазвития и самосовершенствования, и желаю всем успехов в этом нелегком, но увлекательном пути.

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