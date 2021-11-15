В Сыктывкаре выбрали самую красивую «Леди в белом халате-2021»

Наши прекрасные леди в белом! Поздравляем!

Последние две недели на сайте kp.ru было жарко. Читатели и подписчики «КП-Коми» болели и ежедневно голосовали за самую достойную и очаровательную девушку «комсомольского» фотоконкурса «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре. Мы объявляем имена победительниц, украсивших наш конкурс и покоривших неземной красотой, обаянием и женственностью, силой духа и уверенностью в себе.

В конкурсе приняли участие 14 невероятно прекрасных сотрудниц пяти медицинских учреждений Сыктывкара: медицинский центр «Время», лечебно-профилактическое объединение АО «Монди СЛПК», медицинский центр «Институт движения», клинико-профилактической лаборатория «МедТест», социальный стоматологический центр «Классика». Ежедневно каждый желающий мог оставить своё «сердечко» за наиболее понравившуюся «леди в белом». Борьба за первые места была нешуточная, в обворожительные лидеры по очереди вырывались участницы разных медорганизаций. Дорогие участницы, вы доказали нашим читателям, что в этом мире красота, женственность и нежность прекрасно могут сочетаться с добротой, щедростью души и любовью к людям. Итак, «Леди в белых халатах-2021»!

I МЕСТО

Чарующая Виктория Чегесова является старшим фельдшером, а также руководителем подразделения медицинского центр «Время». Наша участница обучалась в Сыктывкарском медицинском колледже им. И. П. Морозова. При этом, имея небольшой стаж работы (сейчас – пять лет), очень быстро стала руководителем. И это неспроста.

– Моя бабушка была фармацевтом, поэтому я с самого детства чувствовала себя очень близкой медицине и хотела связать свое будущее с профессией медработника, – рассказывает Виктория.

Виктория Чегесова.

Леди в белом обладает отличными организаторскими способностями, умеет оперативно решать проблемы с максимальной эффективностью. Девушка считает, что любимой работе надо отдаваться полностью. Виктория очень любит своих пациентов и бесконечно радуется, когда они отвечают ей взаимностью.

Виктория набрала в фотоконкурсе 7 230 голосов! И завоевала первое место! Главный приз, который мы с удовольствием вручим победительнице «Леди в белых халатах-2021», – сертификат на право публикации в глянцевом журнале «Комсомольская правда – Авиа» в рубрике «Гость номера» в следующем году.

II МЕСТО

Загадочная Алина Барт работает старшей медицинской сестрой социального стоматологического центра «Классика» более трёх лет. Девушка окончила Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова.

Алина Барт.

«Главная причина того, что я решила стать медработником, — желание помогать людям», — рассказывает наша участница. Леди в белом халате очень любит готовить вкусности своему избраннику и мечтает о том, чтобы люди проживали долгую и счастливую жизнь.

Алина в суровой борьбе набрала 4 632 голоса наших читателей и заняла второе место!

III МЕСТО

Манящая Татьяна Филиппова – медицинский регистратор клинико-профилактической лаборатории «МедТест». Удивительно, но перед тем, как прийти на работу в дружный коллектив учреждения, наша участница консультировала жителей Сыктывдинского района в вопросах соцподдержки и даже окончила в Санкт-Петербурге курсы бортпроводника. Да, работа с людьми всегда привлекала Татьяну.

Татьяна Филиппова.

В лаборатории девушка трудится шестой год, работа затянула с головой, благо, улыбчивые коллеги помогли разобраться в тонкостях медицинских терминов.

– У меня возникает чувство гордости за нашу лабораторию, так как мы единственные в Сыктывкаре, кто делает анализы на месте, – улыбается Татьяна. – Это очень удобно, быстро, практично, качественно.

А ещё наша героиня увлекается танцами, очень любит животных — воспитывает любимого кота породы мейн-кун. Обладатель третьего места набрала 3 051 голос.

Награждение!

Всем остальным участницам желаем улыбок, достижений и побед! На торжественной церемонии награждения «Комсомолка» всем вручит дипломы и призы от редакции и партнёров. Поздравляем!

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