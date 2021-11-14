Фотоконкурс «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре вышел на финишную прямую

До окончания голосования осталось совсем чуть-чуть.

Друзья! Ровно через два часа завершится голосование за самую прекрасную «Леди в белом халате-2021» в Сыктывкаре. И если вы еще не одарили наших красавиц от души «сердечками» и светлыми мыслями, то сейчас самое время это сделать! Милые и целеустремленные, нежные и добрые, очаровательные и при этом обладающие твердым характером. Именно такие наши «ангелы в белых халатах».

Напомним, в онлайн-фотоконкурсе «Комсомолки» принимают участие прекрасные сотрудницы пяти медицинских организаций Сыктывкара: медицинского центра «Время», лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК», медицинского центра «Институт движения», клинико-диагностической лаборатории «МедТест», социального стоматологического центра «Классика».

Самая-самая распрекрасная «Леди в белом халате-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в следующем году. Сделай свой выбор! Проголосовать за самую невероятную можно ЗДЕСЬ.

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