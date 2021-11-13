Фотоконкурс «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре представляет самых ярких брюнеток

Топим за жгучих брюнеток!

Друзья, мы выходим на финишную прямую, сегодня — предпоследний день голосования фотоконкурса «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре. Завтра, ровно в 12:00, мы остановим счётчик. Мы уже представили вам наших участниц — распрекрасных блондинок и невероятных шатенок! Сегодня — очередь жгучих брюнеток. Красота, нежность, целеустремлённость и забота. Среди брюнеток есть обворожительные, чарующие, прелестные «леди в белом». Вам выбирать, кто из них самая-самая! Топим за брюнеток!

Надежда Доронина, медицинский центр «Время»

Администратор медицинского центра «Время» Надежда Доронина в медцентрах столицы Коми работает уже порядка десяти лет. И да, наша красавица не только добра, умна и бесконечно красива, леди в белом уже 11 лет счастлива в браке и вместе с мужем воспитывает троих прекрасных деток. За годы работы участница конкурса зарекомендовала себя ответственным и грамотным специалистом.

Надежда Доронина.

— Приятно слышать, когда пациенты благодарят за отзывчивость, дарят цветы и подарки, говорят добрые слова, — делится Надежда. — И мы всем коллективом отвечаем им взаимностью и качественной работой.

Желаем счастья и любви восхитительной Надежде и ее замечательной семье! Проголосовать за участницу можно ЗДЕСЬ.

Гульмира Абдуллаева, лечебно-профилактическое объединение АО «Монди СЛПК»

Старший фельдшер лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК» Гульмира Абдуллаева всегда ходит на работу с удовольствием.

— Я искренне люблю своё дело. Там меня всегда ждёт дружный коллектив и клиенты, которым так нужна помощь, — рассказывает наша участница. — Когда слышу слова благодарности, ещё раз убеждаюсь: я на верном пути.

Гульмира Абдуллаева.

Фельдшерскую работу Гульмира считает своим призванием, а важность и нужность профессии в период пандемии — неоценимым вкладом в здоровое будущее жителей Республики Коми.

Не раз Гульмира оказывала медицинскую помощь и вне медицинского учреждения, и до сих пор помнит искренние слова благодарности спасённых людей. Коллеги отзываются о Гульмире как об ответственном, высокопрофессиональном и улыбчивом сотруднике, ценят за улыбчивость и неиссякаемое жизнелюбие.

Держим кулачки за Гульмиру, отдать свой голос за жгучую брюнетку можно ТУТ.

Ирина Плесовская, Институт движения

Это имя знают многие в Республике Коми и даже за ее пределами. Ведущий специалист по остеопорозу в регионе уже более 28 лет занимается лечением. За плечами у Ирины Валерьевны более 30 печатных работ в различных медицинских журналах, 2 патента на изобретения, сотни начитанных лекторских часов в мединституте (Плесовская – старший преподаватель кафедры терапии Мединститута СГУ им.П.Сорокина) и, конечно, тысячи благодарных пациентов.

Специалист не скрывает: будущую профессию выбрала ещё в школе.

– В детстве я несколько раз лежала в больнице без родителей. Уже тогда мне нравилось помогать медсёстрам разносить таблетки на тумбочки пациентов, ухаживать за детьми-отказничками. Думаю, что в тот момент предопределился выбор будущей профессии, – рассказывает врач.

Ирина Плесовская.

Ирина Валерьевна уверена, что медицина сродни искусству. В искусстве врачевания очень важно то, как врач общается с пациентом, насколько он способен доверять человеку в белом халате. Ведь многие данные, которые специалист получит в беседе с пациентом, могут стать ключом к диагнозу. А значит помогут выстроить верный план лечения и одержать победу над болезнью.

Человечность, способность сочувствовать и желание помогать, а также постоянный интерес к совершенствованию ревматолог считает главными качествами, которыми обязательно должен обладать доктор.

Пожелаем удаче прекрасной участнице! Проголосовать за Ирину Плесовскую можно ЗДЕСЬ.

Яна Коданёва, социальный стоматологический центр «Классика»

Яна Коданёва работает в медицине более 8 лет, в социальном стоматологическом центре «Классика» — больше года. Яна — врач стоматолог общей практики. Окончила Ижевскую госмедакадемию.

Яна Коданева.

«Врач — это благородная профессия, — считает наша участница. — И я всегда хотела помогать людям». За многолетний добросовестный труд, профессионализм, инициативность, неравнодушное отношение к избранному делу наш ангел в белом халате удостоен благодарности главы МО ГО «Сыктывкар». Девушка увлекается спортом и мечтает о большой семье.

Всё обязательно сбудется, Яна! Надеемся, верим и голосуем за красивую брюнетку ЗДЕСЬ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в белом халате к долгожданной победе. Голосование продлится до 14 ноября 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и партнёра конкурса — ЮД «Романовъ». Самая-самая распрекрасная «Леди в белом халате-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в следующем году.

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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