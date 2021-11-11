«Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре представляет самых очаровательных блондинок

Топим за блондинок!

Друзья, на нашем сайте — в самом разгаре фотоконкурс «Леди в белых халатах-2021» в Сыктывкаре. Сегодня мы представляем вам участниц — распрекрасных блондинок! Быть блондинкой непросто, особенно, когда ты ангел в белом халате. Ведь надо быть не только исцеляющей, но и доброй и красивой. Во все времена именно обладательницы светлых волос удостаивались самых пылких и нежных комплиментов. Наши светловолосые «леди» очень разные, при этом невероятно скромные и обаятельные, волнующие и притягательные. Победа самой-самой может быть только честной, друзья, не так ли? Топим за блондинок!

Юлия Макарова, медицинский центр «Время»

Юлия Макарова, главный врач и врач-офтальмолог Медицинского центра «Время», работает в отрасли здравоохранения семь лет. Обучалась в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. За годы работы показала себя внимательным и грамотным специалистом.

Юлия Макарова.

— Я всегда мечтала стать доктором, с самого детства, — вспоминает Юлия. — И когда пришло время выбирать своё будущее, я ни секунды не сомневалась, куда пойти учиться.

Пациенты отзываются о Юлии исключительно положительно, отмечают, что наша участница очень приятный в общении и улыбчивый доктор. Главная радость красавицы — дочь школьница, которая, к удовольствию и счастью Юлии, хочет пойти по стопам мамы.

Желаем Юлии всех благ, проголосовать за милую девушку можно ЗДЕСЬ.

Светлана Бердимуратова, санаторий-профилакторий ЛПО АО «Монди СЛПК»

Светлана Бердимуратова работает в санатории-профилактории лечебно-профилактического объединения АО «Монди СЛПК» старшей медсестрой.

– Ещё в детстве я мечтала о профессии медработника, хотела стать детским хирургом, – вспоминает Светлана. – Судьба распорядилась иначе, о чем я ничуть не жалею. В работе старшей медсестры меня вдохновляет не только результат, но увлекает сам процесс.

Светлана Бердимуратова.

Стаж работы в отрасли нашей леди – 16 лет. Коллеги говорят о нашей участнице исключительно тёплые и добрые слова: «Светлана Владимировна – строгий, но очень отзывчивый, душевный человек. Очаровывает всех своим умением устанавливать контакт с пациентами, понимать и чувствовать их потребности, сопереживать и быть терпеливой!».

И мы очарованы Светланой, отдай свой голос за шикарную блондинку можно ТУТ.

Татьяна Филиппова, клинико-профилактическая лаборатория «МедТест»

Татьяна Филиппова — медицинский регистратор клинико-профилактической лаборатории «МедТест». Удивительно, но перед тем, как прийти на работу в дружный коллектив учреждения, наша участница консультировала жителей Сыктывдинского района в вопросах соцподдержки и даже окончила В Санкт-Петербурге курсы бортпроводника. Да, работа с людьми всегда привлекала Татьяну.

Татьяна Филиппова.

В лаборатории девушка трудится шестой год, работа затянула с головой, благо, улыбчивые коллеги помогли разобраться в тонкостях медицинских терминов.

— У меня возникает чувство гордости за нашу лабораторию, так как мы единственные в Сыктывкаре, кто делает анализы на месте, — улыбается Татьяна. — Это очень удобно, быстро, практично, качественно.

А ещё наша героиня увлекается танцами, очень любит животных — воспитывает любимого кота породы мейн-кун.

Котиков любят многие, и «Комсомолка» — не исключение. Проголосовать за очаровательную Татьяну можно ЗДЕСЬ.

Анна Кропочева, социальный стоматологический центр «Классика»

Руководитель социального стоматологического центра «Классика» Анна Кропочева окончила Сыктывкарский государственный университет им. П. А. Сорокина. Медицинские премудрости наша героиня постигает более трёх лет.

Анна Кропочева.

Анна Александровна успешно прошла курс Светланы Валле «Сервис. Профессиональная перезагрузка клиники». Участница любит читать книги в свободные тёплые вечера и готовить вкусные блюда своим друзьям. А также мечтает много путешествовать.

Пусть мечты сбываются! Анна, все голоса вам по этой ССЫЛКЕ.

Алина Барт, социальный стоматологический центр «Классика»

Старшая медицинская сестра социального стоматологического центра «Классика» Алина Барт работает здесь более трёх лет. Девушка окончила Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова.

Алина Барт.

«Главная причина того, что я решила стать медработником, — желание помогать людям», — рассказывает наша участница. Леди в белом халате очень любит готовить вкусности своему избраннику и мечтает о том, чтобы люди проживали долгую и счастливую жизнь.

А мы уверены, что именно так и случится, как задумала Алина. Отдать свое «сердце» знойной блондинке можно ТУТ.

Напоминаем читателям, каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в погонах к долгожданной победе. Голосование продлится до 14 ноября 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и наших партнёров. Самая-самая распрекрасная «Леди в белых халатах-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в следующем году.

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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