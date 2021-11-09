В Сыктывкаре продолжается голосование за самую прекрасную «Леди в белом халате-2021»

Поддержим наших очаровательных участниц своими «сердечками». Фото: архив КП.

Друзья, а мы напоминаем, что на сайте kp.ru («Комсомольская правда в Коми») продолжаетcя голосование за самую прекрасную «Леди в белом халате-2021» в Сыктывкаре. В онлайн-фотоконкурсе принимают участие 14 невозможно красивых сотрудниц пяти медицинских организаций столицы Коми. Расскажем подробнее.

Медицинский центр «Время»

Медцентр «Время» предлагает широкий спектр качественных услуг в сфере лабораторной диагностики: общеклинические, биохимические, бактериологические, гематологические исследования. Основные принципы работы медцентра — профессиональная компетентность, индивидуальное сопровождение и безукоризненный сервис. Здесь вас ждут специалисты высокой квалификации и современное диагностическое оборудование.

Медицинский центр «Время».

В конкурсе «Леди в белом халатах-2021» медицинское учреждение представляют очаровательные сотрудницы Виктория Чегесова, Надежда Доронина и Юлия Макарова. Выбираем самую чарующую!

Лечебно-профилактическое объединение АО «Монди СЛПК»

ЛПО АО «Монди СЛПК» — многопрофильный медицинский центр, который в 2019 году отпраздновал полувековой юбилей. Центр специализируется на комплексном подходе, который реализуется благодаря поликлинике с диагностической базой, собственной лаборатории, санаторию-профилакторию, сертифицированному ресторану. Ежедневно клиенты санатория получают высококлассные услуги благодаря квалифицированному и доброжелательному персоналу, современной материально-технической базе, новейшим технологиям, минеральной воде из собственной скважины, грязелечению, лечебному питанию.

Лечебно-профилактическое объединение АО «Монди СЛПК».

Невероятные «Леди в белом» в нашем фотоконкурсе — Светлана Бердимуратова, Гульмира Абдуллаева и Ирина Римских. Голосуем за самую обаятельную!

Медицинский центр «Институт движения»

«Институт движения» – медицинский центр по диагностике, профилактике и восстановлению опорно-двигательного аппарата, который открыл свои двери для жителей республики в сентябре этого года. Уникальное оборудование, комплексный подход врачей-специалистов и комфортная обстановка позволяют тем, кто пришел сюда за медицинской помощью, вновь ощутить радость движения. Цель центра – вернуть людей к полноценной жизни и возможности жить активно.

Медицинский центр «Институт движения».

В фотоконкурсе медцентр представляют прекрасные Ирина Плесовская, Наталья Поповцева и Екатерина Володарская. Отдай свой голос за самую-самую!

Клинико-диагностическая лаборатория «МедТест»

Когда человек здоров, весь мир открыт перед ним. Хорошее настроение и яркая насыщенная жизнь со всеми ее вкусами и красками доступны при отличном самочувствии. Клинико-диагностическая лаборатория «МедТест» стремится к тому, чтобы жизнь жителей Коми была максимально продуктивной и интересной, и уже на протяжении 10 лет работает в Сыктывкаре с заботой и любовью к пациентам.

Клинико-диагностическая лаборатория «МедТест».

В фотоконкурсе КДЛ «МедТест» представляют Оксана Налетова и Татьяна Филиппова. Голосуем за очаровательных красавиц!

Социальный стоматологический центр «Классика»

Уютная и доброжелательная атмосфера. Современное и очень качественное оборудование. Стабильные доступные цены на услуги. Высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы и блестящим образованием в ведущих вузах страны. Наличие собственной зуботехнической лаборатории сотрудники считают одним из главных преимуществ стоматологического центра «Классика».

Социальный стоматологический центр «Классика».

В конкурсе «Леди в белом халатах-2021» стоматологию представляют Алина Барт, Яна Коданева и Анна Кропочева. Поддержим наших умопомрачительных участниц!

Каждый день вы можете один раз проголосовать за понравившуюся вам участницу и приблизить красавицу в белом халате к долгожданной победе. Голосование продлится до 14 ноября 12:00. Лучшим из лучших, набравших больше всего голосов, гарантируем дипломы и призы от «Комсомольской правды-Коми» и партнёра конкурса — ЮД «Романовъ». Самая-самая распрекрасная «Леди в белом халате-2021» станет участницей рубрики «Гость номера» в глянцевом журнале о Республике Коми «Комсомольская правда-Авиа» в следующем году.

Напомним, что ГОЛОСОВАНИЕ народное (все красавицы тут). Победители, независимо от званий и регалий определятся большинством голосом, отданных читателями, родными, друзьями и коллегами участниц. Удачи!

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