В Коми 14 человек умерли от коронавируса за сутки

В Коми обновлены основные показатели по коронавирусу
Фото: Архив "КП"
В Коми продолжает расти число инфицированных коронавирусом, однако темпы заболеваемости все же снижаются. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте оперштаба России, суточный прирост зараженных в республике составил 291 человек. За все время пандемии было диагностировано 89 984 случая болезни.
Обновился и показатель выздоровления. За минувшие 24 часа из больниц было выписано 112 человек, 72 812 - за весь период.
Также сообщается, что жертвами ковида стали 2 295 человек. Это на 14 больше, чем было сутками ранее. Добавим, что за день до этого суточный показатель смертности был равен нулю.
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