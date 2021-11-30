В Коми 14 человек умерли от коронавируса за сутки

В Коми обновлены основные показатели по коронавирусу Фото: Архив "КП"

В Коми продолжает расти число инфицированных коронавирусом, однако темпы заболеваемости все же снижаются. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте оперштаба России, суточный прирост зараженных в республике составил 291 человек. За все время пандемии было диагностировано 89 984 случая болезни.

Обновился и показатель выздоровления. За минувшие 24 часа из больниц было выписано 112 человек, 72 812 - за весь период.

Также сообщается, что жертвами ковида стали 2 295 человек. Это на 14 больше, чем было сутками ранее. Добавим, что за день до этого суточный показатель смертности был равен нулю.

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