Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 ноября 2021 8:44

В Коми 14 человек умерли от коронавируса за сутки

За день этого не был зарегистрирован ни один летальный исход
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Коми обновлены основные показатели по коронавирусу

В Коми обновлены основные показатели по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

В Коми продолжает расти число инфицированных коронавирусом, однако темпы заболеваемости все же снижаются. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте оперштаба России, суточный прирост зараженных в республике составил 291 человек. За все время пандемии было диагностировано 89 984 случая болезни.

Обновился и показатель выздоровления. За минувшие 24 часа из больниц было выписано 112 человек, 72 812 - за весь период.

Также сообщается, что жертвами ковида стали 2 295 человек. Это на 14 больше, чем было сутками ранее. Добавим, что за день до этого суточный показатель смертности был равен нулю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Уйба заявил о снижении темпов заражения коронавирусом в Коми (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости