В Коми с 1 декабря непривитые от коронавируса не смогут работать в декретированных коллективах

Работники 11 направлений – образования, здравоохранения, сервиса, услуги и т.д. - не смогут выйти на работу без прививки Фото: Архив "КП"

В Коми не допустят с 1 декабря невакцинированных сотрудников тех профессий, что вошли в декретированный список. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба во время прямой линии с жителями республики. Он напомнил, что с завтрашнего дня в силу вступает постановление главного государственного санитарного врача РК.

- Очень много вопросов поступает от граждан, которые работают в декретированных профессиях и не хотят прививаться. Но хочу сказать, что, если вы выбрали такую профессию, вы обязаны регулярно проходить медосмотры и необходимые прививки, - заявил Уйба.

Альтернативой вакцинации может стать лишь допуск к работе по наличию антител у сотрудника. Такую возможность республиканский оперштаб намерен рассмотреть на ближайшем заседании.

- На федеральном уровне эта мера пока не поддерживается, но я считаю, что на время действия иммунитета, подтвержденного антителами, человек не является опасным. Это может быть нормой послабления, других мер в соответствии с федеральным законом нет, - подчеркнул руководитель Коми.

Владимир Уйба в очередной раз напомнил, что конец карантинным мерам может наступить лишь тогда, когда 100% населения будет вакцинировано.

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