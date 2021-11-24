«Я город чувствую шагами»: незрячая жительница Коми, почти ослепнув к сорока годам, продолжает жить полной жизнью

Валентина Иванова победитель по жизни! Фото: из личного архива героя публикации

Крайне сложно даже представить, каким видит мир и что чувствует человек, лишенный зрения. Казалось бы, такие люди обречены на беспомощность и ограничения во всем. Но среди нас немало примеров тех, кто с такой серьезной проблемой смог не только хорошо приспособиться, но и смеяться, любить и наслаждаться жизнью. В 38 лет сыктывкарка Валентина Иванова в прямом смысле слова осталась практически в полной темноте.

В школьные годы Валентина Иванова объездила всю Россию, соревнуясь в лыжном спорте. Фото: из личного архива героя публикации

Не может быть!

Валентина Иванова родилась в столице Коми в январе 1955 года, девочка ничем не отличалась от своих сверстников. В школе училась хорошо, серьезно занималась лыжным спортом, занимала призовые места и становилась чемпионкой всероссийских соревнований – объездила всю Россию от Владивостока до Мурманска.

Валентина серьезно занималась лыжным спортом, занимала призовые места и становилась чемпионкой всероссийских соревнований. Фото: из личного архива героя публикации

Однажды во время вечернего соревнования в 10 классе Валентина осталась без победы. «Я просчитала каждую кочку, но пришла последней – я совершенно не видела, куда я еду на лыжах. Тренер недоумевал: Валя, не может такого быть! Говорил, что у меня проблемы со зрением и нужно обязательно обратиться к врачу», – вспоминает спортсменка.

Валентина как себя помнила, всегда плохо видела в темное время суток, но считала это нормой, думала, что так и должно быть. Днем зрение было идеальным. Почему-то слова тренера ее не насторожили, на время она забыла о своей проблеме, жизнь закипела дальше.

Окончив школу, Валентина выучилась на портного и весьма преуспела в профессии – из-под машинной иглы легко и шустро появлялись добротные наряды для сыктывкарских модников. Она шила мужские костюмы, клиентов было много – в советское время подходящую одежду по размеру или в наличии практически невозможно было достать, да и выбора особого не было. У Валентины получалось шить хорошо, изделия всегда радовали клиентов. И девушке казалось, что шитьё будет любимым делом всей жизни. Но жизнь стала вносить свои коррективы…

Валентина долгое время работала швеёй, шила костюмы для сыктывкарских модников. Фото: из личного архива героя публикации

Растил победительницей

К 38 годам у Валентины Кимовны стало резко ухудшаться зрение. После обследований выяснилось, что это происходит из-за наследственного заболевания – пигментной дегенерации сетчатки. Жизнь разделилась на до и после. Прогнозы врачей были неутешительными, после двух операций доктор сообщил, что сделали всё, что было в его силах, увы, зрение и впредь будет ухудшаться вплоть до полной слепоты...

Сейчас у 66-летней Валентины полностью не видит правый глаз, а левый глаз видит совершенно чуть-чуть. Если закрыть правый глаз, сложить газету в трубочку и посмотреть в нее левым глазом, то можно представить, как видит наша собеседница при дневном свете. Но и обзор левого глаза с каждым годом все больше сужается.

Валентина Иванова не унывает никогда! Фото: из личного архива героя публикации

– Трудно описать словами, в каком я находилась состоянии, я искренне не понимала, откуда это наследственное заболевание появилось – у родителей его не было. У меня опускались руки, но родные и близкие поддерживали меня, не давали страдать, – делится Валентина.

Всех больше Валентина благодарна своему отцу Киму Польшину, которого, к сожалению, уже нет в живых. Своим примером и твердым словом он не позволял дочери впасть в уныние. Папа прожил 93 года, его жизнь была яркой, активной и насыщенной.

Спортивная семья: родной брат Валентины, героиня публикации, Ким Алексеевич, сын Валентины. Фото: из личного архива героя публикации

Поддержка каждого

– Он растил меня победительницей! Именно по его совету и с его поддержкой я встала на лыжи, преуспела в спорте. Когда я стала терять зрение и пришла к нему за сочувствием, он быстро остановил мои слезы. Сказал: «Валя, у тебя столько возможностей, столько любви родных. Жизнь одна, не стоит проживать её в печали», – говорит Валентина.

Отец женщины был силен духом. После 40 лет он увлекся лыжным спортом и смог в нём преуспеть. Уже в почетном возрасте он продолжал кататься на лыжах, даже завоевывал награды. В 80 лет он получил награду от советской и российской лыжницы, 4-кратной олимпийской чемпионки, 7-кратной чемпионки мира, многократной чемпионки СССР Раисы Сметаниной. Своей дочери Ким Алексеевич посоветовал вспомнить детство и остаться всегда и везде победителем. Валентина стала работать старшим администратором в Центральном бассейне, шить она больше не могла.

На работе в Центральном городском бассейне. Фото: из личного архива героя публикации

– Мне нравилось мое новое место работы, коллеги хорошо восприняли мою особенность. Я постепенно видела всё хуже и хуже, теряла зрение, но могла спокойно сама добираться до работы, до нужных мне мест – я шла по памяти, заранее планируя маршрут. Даже сейчас я помню, сколько шагов мне надо сделать, чтобы оказаться в разных точках Сыктывкара, сколько ступенек у городских лестниц, – рассказывает наша героиня.

Любимым местом для Валентины Ивановой стало Коми региональная организация Всероссийского общества слепых. Там она нашла хороших знакомых, обрела новых друзей, а также последовала совету отца.

Новый год в Обществе слепых. Фото: из личного архива героя публикации

– Я стала снова серьезно заниматься спортом – теннисом для незрячих, участвую в республиканских соревнованиях, сейчас даже выезжала в Воркуту. В Обществе мы, незрячие, всегда поддерживаем друг друга, наши встречи всегда незабываемые и интересные. Хочется, чтобы люди с ОВЗ не замыкались в себе, не стеснялись, всегда были открыты социуму. Члены Общества слепых всегда поддержат каждого, – рассказала собеседница.

Активный образ жизни важнее всего! Фото: из личного архива героя публикации

Перевели через дорогу школьники

Государство тоже поддерживает незрячих людей. Пособие составляет от трех до четырех тысяч рублей. Раз в три года оплачивается лечение, например, санаторная путевка, также можно получить бесплатные лекарства.

Встреча в республиканском отделении Всероссийского общества слепых. Фото: из личного архива героя публикации

Конечно, признается Валентина, много сложностей возникает из-за потери зрения. Зимой очень тяжело идти по нечищеной дороге, иногда случайно можно столкнуться с прохожим, реакция у каждого человека бывает разная. Одна из самых больших проблем – приехать на автобусе не туда, куда было нужно, ведь путь планируется заранее.

– Однажды в автобусе забыли объявить остановку, и я проехала свою, было уже темно, я не знала, что мне делать дальше. Меня ждал мой супруг на предыдущей остановке, надо было вернуться назад. Мне повезло, меня перевели через дорогу школьники, я была очень тронута. И вообще, мне на моем пути всегда встречаются добрые и отзывчивые люди, – вспоминает Валентина Кимовна.

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