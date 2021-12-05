Лучший рецепт салата «Сельдь под шубой» — из Сыктывкара!: известный шеф-повар Константин Иевлев подвёл итоги кулинарного поединка

Фото: Фото: скриншот видео Юлии Панюковой

Вчера в Костроме шеф-повар Константин Ивлев подвёл итоги III Всероссийского конкурса на лучшее блюдо для новогоднего стола 2022, где озвучил имена победителей. Журналистка из Коми, кулинарный блогер, мама двоих детей Юлия Панюкова стала победителем в номинации лучшей «Селёдки в шубе» в online-формате».

Юлия Панюкова в этом году представила традиционный салат селёдочки в шубке, которому дала название «Столовая королевишна». Фишки салата — маринованный красный лук, без майонеза и оригинальная подача.

В прошлом году блогеру тоже получилось удивить известного шеф-повара. Она победила в специальной номинации «необычный майонез», он был в составе «Оливье» в её исполнении.

- Спасибо Константину, его команде и всем причастным к этому замечательному, вкусному, новогоднему проекту, - написала на своей странице победительница и поделилась со своими подписчиками ссылочкой на «Столовую королевишну».

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