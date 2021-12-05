В Сыктывкаре выбрали самую красивую и талантливую коми девушку

Валерия Вокуева покорила членов жюри. Фото: ДДНРК.

В Коми выбрали самую красивую и талантливую коми девушку. Республиканский конкурс красоты «Райда» восьмой раз подряд прошел в Сыктывкаре. Самой прекрасной стала Валерия Вокуева из Сыктывкара.

Республиканский конкурс среди коми девушек «Райда» проводится с 2006 года раз в два года. В этом году «Райду» выбирали среди семи представительниц Сыктывкара, Печоры, Ижемского, Корткеросского, Усть-Куломского, Сысольского и Удорского районов.

Традиционно конкурс коми красоты проводится в два этапа: первый - испытания для участниц. Красавицы представляли визитную карточку, видеопоздравление со 100-летием региона, свои таланты и ответы на вопросы в интеллектуальном интервью.

Во второй день участниц ждет гала-концерт, на котором зрителям демонстрируются самеы лучшие и удачные номера конкурса.

В результате жюри определилось с выбором. Первое место заняла Валерия Вокуева из Сыктывкара, которая и стала «Райдой». Валерия Учится в СГУ имени П.Сорокина на факультете «Туризм».

Второе место – «Катшасин» (Ромашка) – заняла Карина Артеева из Печоры, третье – «Пӧлӧзнича» (Купальница) – Юлия Пашнина из Уст-Куломского района Коми.

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