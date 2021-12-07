В Коми зарегистрирован минимальный суточный прирост зараженных ковидом за последнее время

В Коми выросло число зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми обновлены основные показатели, отражающие эпидобстановку. Согласно данным оперштаба России, за сутки было зарегистрировано ещё 273 случая инфицирования COVID-19.

Общее количество заражённых коронавирусом достигло отметки в 91 964. Из них 74 393 случая закончились выздоровлением. Только за последние 24 часа из больницы было выписано 142 человека.

Однако не все случаи заболевания заканчиваются успешно. За все время пандемии от вируса умерло 2 367 человек. Это на 17 летальных исходов больше, чем было сутками ранее.

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