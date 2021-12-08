«Я пять лет просидела взаперти»: поэтесса из Коми в инвалидной коляске призывает любить, творить и верить

Стихи Любовь сочиняла с самого детства. Но настоящая страсть к поэзии проснулась в конце 90-х: девушка сочинила стих и поняла, что это готовая песня. Фото: личный архив.

Песни на стихи сыктывкарской поэтессы Любови Осиповой звучали на радио, телевидении и даже международных фестивалях. За своим триумфом она наблюдает издалека, так как передвигается на инвалидной коляске и не имеет возможности самостоятельно выбраться из дома. Как можно быть счастливым, если ты одинок и любуешься рассветом лишь из окна? Поэтесса поделилась с нами правилами жизни, после которых хочется жить, творить, любить и не терять надежду на лучшее.

Здравствуй, боль

Впервые Любовь столкнулась с болезнью в четыре года, малышке вдруг стало трудно ходить. Специалисты московского института неврологии поставили диагноз – синдром мышечной дистрофии. Светила науки решили, что причина болезни в осложнении от гриппа и дали ребенку один год… К счастью, врачи ошиблись.

Родители искали любую возможность, чтобы облегчить боль и отвоевать время у коварной болезни. Вместе с отцом Люба шесть раз ездила на курорты Цхалтубо в солнечную Грузию – принимала радоновые ванны. После процедур болезнь немного отступала, но не уходила совсем.

Вперые девочка столкнулась с болезнью в четырехлетнем возрасте. Фото: личный архив.

– С детства не была нытиком, терпела все боли. Некоторые целиком погружаются в болезни и безумно себя жалеют. Но вы не задумывались, почему одни справляются со смертельными болезнями, а другие нет? Человек будет думать о смерти – и он умрет, так как внутреннее состояние не позволяет бороться и выживать. Но даже в состоянии болезни можно жить так, чтобы каждый день проходил со смыслом, – уверена поэтесса.

Прощай, грусть

Такого феноменального уровня приятия Любовь достигла не сразу. Мышечная дистрофия прогрессировала, но сильные боли не помешали сыктывкарке освоить новую профессию – Любовь научилась вязать на спицах вручную и на вязальной машине и стала работать на дому для предприятия народных промыслов. Новые модели, украшения бисером, пайетками, вышивкой – творческая работа была по душе, девушка работала с утра до вечера, иногда перевыполняя план даже для здоровых. Тяжелая работа пошатнула здоровье и через несколько лет от нее все же пришлось отказаться.

Со временем адские боли в суставах стали привычным фоном, поэтому пришлось пересаживаться в инвалидное кресло. После смерти отца (мама покинула мир еще в начале 80-х) Любовь даже подумала, что возможно и она задержалась на этом свете. Депрессия отступала после встречи с батюшкой, которого она пригласила для освещения квартиры. Разговоры с ним и чтение святых писаний придавали силы, а затем в жизнь вошли новые интересные люди. Именно они помогли поверить в чудо.

Впервые мир узнал о стихах поэтессы из Сыктывкара в начале нулевых: Любовь отправила свое творчество на популярную в то время передачу «На завалинке» на Радио России. Фото: личный архив.

– Я пять лет просидела дома взаперти, потому что спускаться на коляске со второго этажа, где нет пандуса и подъемника, – задача непростая. Что делать? Помочь вызвались православные ребята – Антон Коданев и Виталий Козлов. Благодаря им у меня появилась возможность хотя бы изредка совершать прогулки по городу. Это настоящие мужчины с большой буквы! – делится Любовь.

Творчество

Стихи Любовь сочиняла с самого детства. Но настоящая страсть к поэзии проснулась в конце 90-х: девушка сочинила стих и поняла, что это готовая песня. Переложила ее на мелодию и записала на магнитофон. Первые слушатели частенько вытирали слезы, потому что песни были грустными. Тогда Любовь решила, что надо писать о светлом и позитивном, так как грусти в мире и так слишком много.

Впервые мир узнал о стихах поэтессы из Сыктывкара в начале нулевых: Любовь отправила свое творчество на популярную в то время передачу «На завалинке» на Радио России. Авторы со всей страны присылали свои строки, и после отбора произведения становились песнями: музыку к ним писали профессиональные композиторы, а исполняли их популярные певцы. Так, стихи Любови исполнил известный певец Евгений Гор на музыку Вадима Преображенского.

Позже благодаря интернету появились и другие соавторы. Так, песня «Напишу тебе», в исполнении израильского певца Саши Тверье на музыку Виктора Герта не раз звучала на международных фестивалях шансона, а два года назад композиция даже прошла в финал конкурса «Кинопесня» в Санкт-Петербурге. В столице Коми Любовь тоже нашла замечательных соавторов – Анатолия Колмакова и Юрия Калинина. Многие из ее творений звучали на бардовском конкурсе для людей с инвалидностью «Струна, и кисть, и вечное перо» в Сыктывкаре.

Юрий Калинин переложил много стихов Любови на музыку. Два месяца назад его не стало. Зато будет жить его творчество. Фото: личный архив.

– Юра пел мои песни и один, и с супругой Любовью Ячник. Однажды он предложил отдать стихи в альманах «У камелька», затем их напечатали и в альманахе «Сыктывкар». Год назад я начала писать рассказы для взрослых и детей, некоторые из них уже опубликовали в альманахе и интернет-журналах. Разнообразие в творчестве, как и разнообразие в жизни, – прекрасно, – делится Любовь.

Счастье придет

Поэтесса и сейчас много работает над своим творчеством совершенно бесплатно, но ее это не тяготит: главное делать что-то полезное для людей. Конечно, ее жизнь бы весомо облегчил колясочный подъемник, но приобрести его возможности нет, а просить денег на это в интернете, как ей посоветовали в городской мэрии, она не стала.

Несмотря на все трудности, Любовь ощущает себя гораздо счастливее, чем в те времена, когда еще могла ходить, потому что научилась замечать и ценить маленькие радости: аромат свежеиспеченной выпечки, чудесный пейзаж за окном, покупка подарочков для друзей.

Мария Казмирук из Ухты в этом году исполняла на бардовском конкурсе для людей с инвалидностью песню на стихи Любови. Фото: личный архив.

– Наше восприятие реальности зависит только от нас самих. Да, даются болезни, но даются и таланты. Каждому дается и плохое, и хорошее. Только от нас зависит, как мы это воспримем. Если будешь всегда недоволен, то и хорошего не дождешься. А когда смиришься и примешь все испытания, выпавшие на долю, то счастье обязательно придет, – говорит Любовь.

Первый день зимы солнце осветило,

Робкие лучи придавали силы.

Жаль, недолго нам солнышко сияло,

Но его лучи-радости начало.

Первый день зимы подарил надежду,

Будет хорошо всё у нас, как прежде.

Эта вера пусть души нам согреет,

Станет наша жизнь лучше и светлее.

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