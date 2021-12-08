В Коми TikTok стал второй по популярности соцсетью

В тройку лидеров не попали Одноклассники и Facebook

TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцсетей в Республике Коми. Платформа коротких видео опередила Instagram и Одноклассники. Первое место традиционно занял ВКонтакте. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернета, приходящийся на эти ресурсы, удвоился. В Коми доля потребляемого трафика ВКонтакте составлет 51%, что почти в два раза больше, чем в среднем по стране. Далее следуют TikTok и Instagram, занимающие 25% и 17% соответственно.

Общероссийское распределение иное: первым по объему интернета стал Instagram (35,5%), вторым – Вконтакте (28%), замыкает тройку лидеров TikTok (24%).

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился в два раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности небольших видероликов. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 53%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для ВКонтакте этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у ВКонтакте – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.