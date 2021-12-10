«Сердце разрывается»: в Коми похоронили убитую 41-летнюю Юлию Х.

Фото из личного архива Юлии Х.

В селе Усть-Лыжа простились с 41-летней Юлией Х. Женщина погибла от рук собственного мужа Артура, который застрелил ее из охотничьего ружья, будучи пьяным. После убийства мужчина наложил на себя руки. У семейной пары осталась дочь-подросток.

Трагедия стала настоящим потрясением для близких и друзей семьи. Все знакомые задаются вопросом: «Как же такое горе могло произойти?». Они уверены, что произошедшее — это трагическая случайность.

— Сердце разрывается от боли... До сих пор не могу поверить, будто страшный сон... Артур, родненький, Юлечка, пусть вам на том свете будет хорошо! Земля пухом, — пишет Анна. Артура, мужа Юлии, похоронили днём ранее. Его поступок близкие стараются никак не комментировать и ищут силы, чтобы бы понять и принять его поступок.

Напомним, что по данному факту начато разбирательство следственным комитетом республики.

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