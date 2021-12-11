В субботу в Коми до -28 градусов

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В субботу, 11 декабря, в Коми ожидается небольшой снег, минимальная температура воздуха составит -28 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями .В северных районах ожидается снег и западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью -9...-14, местами до -19, днем -6...-11 градусов. В южных районах преимущественно без осадков, в крайних восточных районах небольшой снег и западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью -14...-19, при прояснении -23...-28, днем -11...-16 градусов.

В Сыктывкаре облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью -16...-18, днем -13...-15 градусов.

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