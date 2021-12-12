В воскресенье в Коми до -28 градусов

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В воскресенье, 12 декабря, в Коми ожидается снег, минимальная температура воздуха составит -28 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В северных районах будет облачно с прояснениями. Синоптики ебольшой, местами умеренный снег и ветер переменных направлений со скоростью 13 м/с. Температура ночью составит -16…-11 градусов. Днем потеплеет до -13…-8 градусов.

В южных районах ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют западный и юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью составит -20…-15 градусов, при прояснении -28...-23, днем -16...-11.

В Сыктывкаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -21…-19 градусов, днем -13...-11 градусов.

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