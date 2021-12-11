В Коми восемь муниципалитетов получат дотации на выравнивание

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В Коми восемь городов и районов получат дотации на выравнивание бюджетов до конца года. Соответствующее постановление подписал первый заместитель председателя правительства республики Игорь Булатов.

Дотации потребуются для частичной компенсации снижения поступления доходов в бюджеты. Согласно документу, на первом этапе муниципалитеты получат 198 миллионов рублей. Согласно изменениям, вносимым в постановление, дотации на втором этапе получат Воркута, Вуктыл, Инта, Усинск, Печора, Сосногорск, Сыктывдинский и Прилузский районы. Дотации будут перечислены в бюджеты в бюджеты городских округов и муниципальных районов в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления. На втором этапе будет выделено более 154 миллионов рублей. Больше всего денег выделят Воркуте. На первом этапе заполярный город получит 44,6 миллиона рублей, а на втором – 49,9 миллиона.

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