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Здоровье10 декабря 2021 8:48

В Коми еще 11 человек стали жертвами COVID-19

В республике сохраняется напряженная эпидобстановка
Источник:kp.ru
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В Коми озвучили свежие данные по коронавирусу

В Коми озвучили свежие данные по коронавирусу

Фото: Архив "КП"

В Коми увеличилось число заражённых коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте оперштаба России.

Согласно им, в республике насчитывается 92 772 факта инфицирования COVID-19. Суточный прирост составил 269 человек. Отмечается, что показатель выздоровления за сутки увеличился на 346. За все время пандемии число выздоровевших достигло отметки в 75 352 человека.

Еще 11 случаев заболевания закончились смертью. Жертвами ковида стали в общей сложности 2 395 жителей Коми.

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