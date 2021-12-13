В Коми задержаны восемь сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ»

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В Коми задержаны участники экстремистской группы, которые находились в аффилированных отношениях с украинской неонацисткой молодежной группировкой «МКУ». Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России. Уточняется, что у восьмерых жителей республики прошёл обыск, в результате которого были обнаружены запасы оружия и боеприпасов к нему.

Как сообщили в ФСБ, сейчас проводится проверка по факту того, что молодые люди намеревались из пневматических пистолетов и охолощенных автоматов сделать боевое оружие для организации теракта.

— В различных регионах Российской Федерации готовились акции, в рамках которой сторонникам Краснова посредством мессенджеров и социальных сетей доводились указания о совершении террористических актов и массовых убийств, — заявили в службе безопасности.

Отмечается, что организатор группировки Егор Краснов объявлен в международный розыск. На данный момент решается вопрос о привлечении молодых людей к ответственности.

Добавим, что Федеральная служба безопасности России всего задержала в 37 регионах страны 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ». Двое из них, вероятно, готовили нападения на образовательные учреждения.

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