Ученые Коми предлагают создать карбоновый полигон в Княжпогостском районе

Пилотные проекты карбоновых полигонов внедряются во многих регионах России. Фото: kantiana.ru.

Ученые республики выступили на днях с интересным предложением. Его воплощение позволит решить многие экологические (а вместе с этим социально-экономические) вопросы и проблемы в будущем. Речь идет о создании в Коми карбонового полигона. Задумка нашла живой отклик депутатов Государственного Совета Коми. Подробности расскажет «Комсомолка».

Что такое карбоновый полигон?

Это территория с уникальной экосистемой, созданная для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии и поглощения парниковых газов. Говоря по-простому, на карбоновых полигонах ученые занимаются мониторингом и анализом того, как углерод распределяется по конкретной территории. Кроме того, подобные лаборатории отслеживают загрязнение почвы и воздуха и даже прогнозируют экологические катастрофы.

Именно такие полигоны сейчас внедряются во многих регионах России. Например, в 2021 году пилотные проекты запускают в Чечне, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.

По мнению депутатов Госсовета Коми, экоповестка сейчас актуальна как никогда. Фото: gsrk.ru.

Наши ученые объектами мониторинга климатически активных газов и запасов углерода видят лесные экосистемы на территории заказника республиканского значения «Ляльский» в Княжпогостском районе. Ляльский стационар работает уже 10 лет. Он создан при поддержке проекта Глобального экофонда ПРООН «Укрепление системы ООПТ Республики Коми в целях сохранения биоразнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печоры.

Актуально как никогда

– Самые большие запасы углерода у нас на Севере, а поглощение углерода – это сегодня самый ходовой товар, – отмечает председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Попов.

По мнению депутатов Госсовета Коми, экоповестка сейчас актуальна как никогда. Ведь изменение климата несет не только экологические проблемы, но и проблемы социально-экономического толка. Но любые глобальные решения должны приниматься обоснованно и с опорой на фундаментальную науку.

И.о. директора ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» Андрей Шеломенцев. Фото: gsrk.ru.

– И это логично, надо работать вместе уже на стадии формулировки проблемы. Решения приходят, если работать вместе, – подчеркивает и.о. директора ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН» Андрей Шеломенцев. – Ни одно министерство не способно взглянуть на пятилетку вперед. Этим занимается наука. Ученые прогнозируют, как будет развиваться мировая экономика, как изменяется климат… Если раньше ехали на Север за длинным рублем, то сейчас должны быть другие приоритеты.

Предложение директоров институтов и ведущих сотрудников КНЦ УрО РАН о создании карбонового полигона в Коми депутаты поддержали, в планах – обращение в Экспертный совет при Минобрнауки РФ с просьбой включить его в сеть карбоновых полигонов России.

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Между тем, сотрудничество органа законодательной власти и Коми научного центра началось не «не с нуля». Сотрудники Институтов ФИЦа уже входят в экспертные советы, созданные при комитетах, выступают на рабочих совещаниях регионального парламента.

Сотрудничество органа законодательной власти и Коми научного центра началось не «не с нуля». Фото: gsrk.ru.

Напомним, обсуждение этих и других вопросов прошло в рамках договоренностей Председателя Госсовета Сергея Усачева и руководителя ФИЦ-а Андрея Шеломенцева. По мнению спикера, в начале 90-х годов прошлого века Россия по факту стала «уходить» из Арктики и Севера, но теперь наметился иной тренд. Уже на самом высоком уровне власти есть твердое убеждение «в геостратегическом характере данных территорий». Поэтому глобальная цель властей Коми – не допустить, чтобы масштабы страны и Республики Коми в частности стали проблемой для роста экономики, а воспринимались как мощный ресурс и огромный потенциал для развития.

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