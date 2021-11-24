«Врачи по всей России работают на пределе своих возможностей»: в Госсовете Коми приняли поправки в законопроект о введении обязательных QR-кодов

Система QR-кодов должна сократить число смертей в связи с коронавирусом, разгрузить медицинскую систему, – подчеркивают в Госсовете Коми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Госсовете Коми сегодня, 24 ноября, поддержали поправки в федеральный законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Это значит, что большинством голосов региональные парламентарии выступили ЗА введение QR-кодов по стране. Речь идет о введении обязательных QR-кодов в кафе, магазинах, транспорте и других общественных местах с февраля до июня 2022 года. Предложения с учетом мнения различных групп граждан будут собраны рабочей группой депутатов из разных политических фракций и направлены в Госдуму РФ ко второму чтению.

Большая работа

QR-коды прочно вошли в наш обиход вместе с пандемией. Как и собственно прививка от коронавируса. Оперштаб, возглавляемый вице-премьером Татьяной Голиковой, подтвердил подготовку законопроектов в России о введении QR-кодов в общественных местах, общепите и на транспорте, а также других местах первой необходимости. По плану начать действовать они должны с 1 февраля 2022 года. Как все это сделать на практике – головная боль регионов. Именно им правительство порекомендовало хорошенько подумать под ситуацией.

QR-коды прочно вошли в наш обиход вместе с пандемией. Фото: архив КП.

Сегодня на заседании Госсовета Коми поправки в федеральное законодательство поддержал 21 депутат из 28 присутствующих (четверо – против, трое воздержались). В Коми «куары» работают уже две недели – пока без жестких ограничительных мер. Принятию сегодняшних поправок предшествовала большая работа. Буквально накануне в Госсовете прошли общественные слушания, на которых депутаты выслушали мнения экспертов разных отраслей: бизнесменов, специалистов от здравоохранения и культуры, общественников и педагогов, многие из которых уверенно и даже жестко выступали за введение кодов.

Защита и порядок

К примеру, бизнесмены, которые уже две недели живут в новых реалиях, честно признались: сложно, но ситуацию понимают, меры поддерживают.

– Сначала было тяжело, спад был значительный, – рассказывает предприниматель Дмитрий Дик. – Это в любом случае начало процесса. Во вторую неделю мы ощутили некий прирост. Сейчас настроены на то, чтобы система вводилась, чтобы мы все могли спокойно работать.

Бизнес-сообщество ратует за то, чтобы QR-коды выдавали и тем, кто бессимптомно переболел коронавирусом или вовсе не обращался за медицинской помощью. Фото: архив КП.

Взволнованы непростой ситуацией с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в Коми и представители медицинских сообществ и организаций.

– У медиков наступает истощение. Врачей угнетает, что уже два года им приходится работать не по профилю – заниматься ковидными пациентами вместо того, чтобы помогать больным с онкологией, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, – говорит врач-онколог, зампредседателя Госсовета Коми Владимир Косов.

– Мы должны принимать адекватные меры, соответствующие складывающейся ситуации. Возможно, после введения QR-кодов будут проблемы, этого не избежать, но их решение – наша с вами задача, – уверена эпидемиолог Коми республиканской клинической больницы Вероника Орлова.

Конкретно высказались и представители отрасли культуры и образования, на работе которых ситуация с пандемией отразилась практически «в полный рост»: на 30% уменьшилось количество зрителей в залах, издержки терпят и представители допобразования.

– Введение QR-кодов – это защита зрителей и возможность театров работать с полной загрузкой, – рассуждает директор Академического театра драмы им. Виктора Савина Михаил Матвеев.

– Мне кажется, надо задуматься над тем, чтобы люди, которые отказываются вакцинироваться, платили за свое лечение от ковида. Это будет элементарная социальная справедливость, которую сейчас от власти требуют все эти борцы за права и свободу, – предлагает прибегнуть к радикальным мерам педагог дополнительного образования, писатель Станислав Новиков.

Приняли с ограничениями

В результате обсуждений парламентарии федеральный закон поддержали, но с некоторыми оговорками, уточнениями и предложениями. К примеру, депутаты предлагают выдавать QR-коды и тем, у кого есть справка о наличии антител к новой коронавирусной инфекции. Также существуют сомнения по поводу документа, удостоверяющего личность и прилагаемого к QR-коду: это может быть как паспорт, так и водительское или пенсионное удостоверение. А также о способах доставки бумажных носителей с QR-кодами в труднодоступные населенные пункты республики — пока неясно, на кого ляжет эта ответственность и нагрузка.

Кроме электронного QR-кода, можно обзавестись и бумажным. Фото: архив КП.

– Введение QR-кодов – требование, прежде всего, врачебного сообщества, потому что врачи по всей России работают на пределе своих возможностей, – объясняет председатель Госсовета Коми Сергей Усачев. – Если не остановить пандемию, то фактически медицинская система будет испытывать крайне критические трудности. И мы все этого не хотим. Система QR-кодов – это альтернатива полному локдауну. Это более мягкая форма, когда люди, естественно, привитые получают возможность с помощью этого документа не отказываться от обычной жизни. Они могут посещать магазины, театры, спортивные сооружения и так далее. Ездить в отпуск. Передвигаться. Нужно остановить тех, кто не привит и болеет, чтобы они, безусловно, были изолированы. Система QR-кодов должна сократить число смертей в связи с коронавирусом, разгрузить медицинскую систему, – подчеркнул председатель Госсовета.

Уточняется, что в регионе будет и второе чтение, включающее общественное обсуждение. Как подчеркнули в Госсовете, если депутаты Коми большинством голосов не одобрят внедрение системы QR-кодов, а другие субъекты России сделают это, то закон будет действовать и в республике.

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