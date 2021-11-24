В Коми ввели институт наказов избирателей

Депутаты активно будут включаться в процесс сбора предложений от населения. Фото: Госсовет Коми.

Сегодня, 24 ноября, парламентарии республиканского Госсовета внесли изменения в закон «О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми». Теперь законодатели могут вносить на рассмотрение в Комитет Госсовета наказы избирателей – конкретные предложения, которые помогут решить социальные и экономические проблемы, в том числе требующие республиканского финансирования.

– Сейчас создается история, когда жители и депутаты, глава и правительство единой командой решают проблемы муниципалитетов, чтобы качество жизни наших граждан повышалось, – считает Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев.

– Мы с вами не пионеры. В 21 регионе России подобный законопроект уже принят, – подчеркнул председатель постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике Владимир Жариков.

Как работает механизм?

Для начала депутаты направляют свои наказы в Комитет Госсовета по бюджету, налогам и экономической политике, который предварительно изучает их и формирует перечень.

После этого обобщенный перечень направляется в Правительство региона для подготовки мотивированного заключения.

Затем заключение представляется в Госсовет, который формирует сводный перечень наказов, рекомендуемых к выполнению в очередном году.

И в конце соответствующий проект постановления Государственного Совета рассматривается на ближайшем заседании парламента.

– Очень прорывное решение. Надеемся, что введение института наказов принесет большую пользу жителям Коми и позволит оперативно решать вопросы на местах, – резюмировал Жариков.

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