В Коми увеличили размер прожиточного минимума на 2022 год

Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Коми вновь пересмотрели размер прожиточного минимума на 2022 год. Ранее правительство приняло решение о том, что в среднем прожиточный минимум в республике будет составлять 14 931 рубль, теперь же его размер увеличен еще на 437 рублей.

Отмечается, что для определенных категорий граждан рост составит 5,5%-7,6%. Подробнее с показателями на следующий год с разбивкой на категории можно ознакомиться ниже:

Теперь величина прожиточного минимума в среднем составляет 15 368 рублей

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