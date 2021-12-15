Синоптики предупредили жителей Коми о снеге и гололеде

Метеорологи рассказали о характере погоды на сегодняшний день, 15 декабря. По прогнозу она будет довольно умеренной. Среди неприятных известий только гололед и изморозь.

По информации синоптиков, в республике ожидается небольшой снег, который перейдет в умеренный только на северо-западе. Метеорологи также предупредили о гололедно-изморозевых отложениях. Ветер пообещали слабый юго-западного направления с порывами 5-10 м/с. Температура также будет относительно не холодной -3...-8, местами -11...-16°С.

Жителей Сыктывкара также ожидает лишь небольшой снег и гололед с изморозью. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -6...-8, днем -3...-5°С.

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