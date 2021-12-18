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Общество18 декабря 2021 5:00

В Коми прогнозируются 30-градусные морозы

В республике ожидается снежная погода
Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми сегодня, 18 декабря, ожидается морозная погода. Как сообщают республиканские синоптики, жителям Коми стоит готовиться к гололеду на дорогах и снегопаду.

Температура за окном будет ночью и днем -11...-16, местами -20...-25. Ситуация же на северо-востоке будет серьезнее. По данным метеорологов, столбик термометра в этих районах опустится до -30 градусов. Ветер достигнет 4-9 м/с.

В Сыктывкаре же ожидается гололед и слабый ветер. Температура ночью и днем -12...-14 градусов.

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