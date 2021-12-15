«Постараемся все недочеты устранить»: глава Коми прокомментировал критику со стороны Гуцана

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Накануне Коми посетил полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан. Он провел совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации нацпроектов в республике, которые и подверглись критике со стороны Гуцана.

По словам полпреда, первый заместитель правительства Коми Игорь Булатов уверял, что срывов сроков реализации проектов не будет, однако в сфере здравоохранения есть существенные недочеты.

- Девять ФАПов не построены, а ряд тех, что введён в эксплуатацию, до сих пор не имеет необходимого медицинского и технического оборудования. Это недопустимая критическая ситуация, - заявил Гуцан.

На эту критику отреагировал в своем традиционном видеообращении глава Коми Владимир Уйба. Руководитель региона согласился с озвученными претензиями, а также подчеркнул, что со стороны полпреда это была не только критика, но и полный анализ ситуации в Коми. Владимир Уйба заявил, что в 2022 году ситуация будет исправлена.

- До конца года мы постараемся ситуацию исправить, несколько мероприятий перейдут на 2022 год. Это касается и окончания строительства нескольких ФАПов. Но самое главное - деньги мы не потеряли, они законтрактованы. В первом квартале мы постараемся все недочеты по нацпроектам устранить, - заверил глава.

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