Депутаты Госсовета Коми передумали и отправили закон о статусе столицы на доработку

Фото: Александра САВИНОВА

В Коми отменили ранее принятый закон о присвоении Сыктывкару статуса столицы. Несмотря на то, что закон был одобрен большинством голосов, парламентарии передумали принимать закон сразу в двух чтениях.

Предложение вновь вернуться к рассмотрению проекта высказал один из депутатов. По его словам, один из парламентариев не принимал участие в голосовании, а значит, проект был принят с нарушениями.

Сейчас законопроект отправили на доработку в комитет по законодательству и местному самоуправлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В столице установили главную новогоднюю красавицу (подробности)