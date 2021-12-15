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Общество15 декабря 2021 9:32

Депутаты Госсовета Коми передумали и отправили закон о статусе столицы на доработку

Парламентарии взяли перерыв
Источник:kp.ru
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Фото: Александра САВИНОВА

Фото: Александра САВИНОВА

В Коми отменили ранее принятый закон о присвоении Сыктывкару статуса столицы. Несмотря на то, что закон был одобрен большинством голосов, парламентарии передумали принимать закон сразу в двух чтениях.

Предложение вновь вернуться к рассмотрению проекта высказал один из депутатов. По его словам, один из парламентариев не принимал участие в голосовании, а значит, проект был принят с нарушениями.

Сейчас законопроект отправили на доработку в комитет по законодательству и местному самоуправлению.

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