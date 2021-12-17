В Коми с каждым днем будет становиться все холоднее

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Центр метеорологии и гидрологии в Коми сообщил, что в республике в ближайшие три дня температура воздуха будет опускаться все ниже и ниже. Если сегодня днем, 17 декабря, она будет в среднем составлять -5...-10, то уже 19 декабря достигнет отметки в -33°С.

По прогнозу в республике 17 декабря ожидается облачная погода и умеренный снег, обещают также гололед и изморозь. Ветер будет восточный слабый со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью и днем -5...-10, при прояснении -11...-16, на крайнем юге -1...-6°С.

18 декабря скорость ветра также не будет высокой – от 1 до 5 м/с. Температура ночью и днем -11...-16, при прояснении -18...-23, на крайнем северо-востоке -25...-30°С.

19 декабря температура воздуха ночью в северных и центральных районах опустится до -20...-25, при прояснении -28...-33. Днем по прогнозу пообещали-17...-22, в крайних северных районах -22...-27, в южных районах ночью -16...-21, днем -11...-16°С.

В столице Коми сегодня пообещали облачную погоду и снег. Ветер ожидается восточный от 3-8 м/с. Температура ночью и днем -5...-7°С.

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