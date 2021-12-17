В Коми 14 пациентов скончались от коронавируса за сутки

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России. Так, в Коми за сутки выявлено менее 250 зараженных коронавирусом.
Сообщается, что инфекцию нашли у 235 человек. Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 94 504.
С выздоровлением выписали 407 пациентов (77 308), скончались – 14 (2 494).
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