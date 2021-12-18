«Ты была такой хорошей»: в Сыктывкаре скорбят по погибшей 30-летней Ирине Сафроновой

Фото из личного архива Ирины С.

Стали известны подробности гибели 30-летней Ирины Сафроновой из Сыктывкара. Женщину нашли мертвой в районе Максаковских дач. Известно, что сыктывкарка пропала две недели назад, 5 декабря, примерно тогда она и погибла.

Как удалось выяснить «КП-Коми», следователи предполагают, что причиной смерти стало переохлаждение. По предварительным данным, Ирина Сафронова потеряла равновесие, упала и уснула на холоде. Экспертиза позже найдёт в ее крови наличие алкоголя.

Столь ранняя смерть женщины стала шоком для всех, кто ее знал. Им сложно поверить, что улыбчивой Ирины больше нет.

— Как же так? Иришка, ты была такой хорошей. Пусть земля будет тебе пухом, — скорбят по ней друзей.

Сейчас семья Ирины готовится к прощальной церемонии. Женщину похоронят в ближайшие дни.

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