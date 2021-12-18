В Коми ожидаются аномальные 37-градусные морозы

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В Коми прогнозируются аномальные морозы, которые будут достигать -37 градусов. К счастью, так холодно будет не во всех районах республики. По данным метеорологов, к морозам стоит готовится жителям центральных и северных районов Коми.

Так, на юге за окном будет -13...-18, ночью при прояснении -22...-27, в центре и на севере -22...-27, ночью при прояснении -32...-37, днем местами -16...-21 градус.

В воскресенье, 19 декабря, в Коми будет дуть северо-восточный, восточный ветер, порывы которого будут достигать 12 м/с.

Жителей Коми синоптики также предупреждают о сильном гололеде на дорогах и небольшом снеге.

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