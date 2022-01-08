Спали в палатке, прижавшись друг к другу: трехдневный поход активистов в окрестностях столицы Коми не обошелся без приключений

Сыктывкарский журналист Нина Новикова традиционно проводит новогодние праздники в лесу. Фото: из личного архива героя публикации

Новогодние праздники для многих – время практически круглосуточного постельного режима в обнимку с салатом оливье перед телевизором, на котором без перерыва крутятся одни и те же фильмы. Но есть небольшая часть жителей Коми, для которых даже трёхдневные выходные – это вызов! И прежде всего – самому себе. Перекинуть через плечо рюкзак и пойти ночевать в лес? Легко! Сыктывкарский журналист Нина Новикова рассказала «КП-Коми», как отметила начало нового 2022-го года экстремальным вояжом в лесные дебри возле столицы Коми.

Приключениям быть!

– Выбираться на природу на выходных – это традиция, которой больше трех лет. В нашей команде есть опытные туристы. Все регулярно выходят и в более серьезные походы, сами являются профессиональными гидами. Последний новогодний маршрут составлял всего 60 километров, однако не обошлось без приключений, – рассказала «Комсомолке» Нина.

Начать заниматься туризмом легко, достаточно одного желания! Фото: из личного архива героя публикации

Предполагалось, что поход стартует 2 января в Нижнем Чове, группа дойдет до местечка Соколовка, а затем вернется к железнодорожному вокзалу. Но редко получается, что план идет строго по задуманному сценарию! Так и у наших героев – неожиданное препятствие настигло прямо перед ночной остановкой.

Фото: из личного архива героя публикации Фото: из личного архива героя публикации

– В первый день мы прошли 17 км. Когда совсем стемнело, решили устроить ночёвку. Одни ставили палатку-зима, другие собирали дрова, третьи пытались развести костёр. Очень быстро стало понятно, что сухих дров, или иначе, сушины, поблизости нет. Место оказалось болотистым. А это значит, что впереди нас ждала ночёвка в холодной палатке! – вспоминает активистка.

Протаптывать дорогу на туристических лыжах совсем непросто, но эмоций от этого меньше не становится. Фото: из личного архива героя публикации

Костер смогли разжечь лишь на сетке, о растопке буржуйки в палатке «Зима» не было и речи. Вот так и провели ночь в палатке без отопления, крепко прижавшись друг к другу. Оказалось, что всё терпимо и вполне комфортно. Главное, не высунуть случайно из спальника нос или руку.

Холодная ночёвка для бывалых туристов это не страшно, надо лишь прижаться сильнее к соседу. Фото: из личного архива героя публикации

– Мы изменили маршрут, поднялись до верха леса, набрали в волокуши сухих дров, вернулись на вторую ночевку на прежнее болотистое место. Вышло, что просека заросла молодняком, а в перспективе даже не было ни одного буранного следа, что значительно усложняло наш поход. Тропить – протаптывать дорогу на туристических лыжах совсем непросто, но эмоций от этого меньше не становится, – сообщает собеседница.

Фото: из личного архива героя публикации

Во вторую ночёвку у туристов уже и печка была, и костёр, и ночное дежурство - каждый следил за печкой один час, а в палатке даже звучали песни под гитару!

Может каждый!

Позволить себе активный отдых может каждый житель Коми, уверена Нина, ведь нас окружают потрясающие локации даже в черте города! Красота! В лесу звезды видны ярче, они словно висят над палаткой, да закаты и рассветы чего стоят: небо горит от яркости красок, остается только не упустить мгновение. Снег совершенно не делает лес скучным: спокойный со стороны, он по факту уж очень непредсказуемый, турист это точно знает. Начать заниматься туризмом можно с простого, стоит собрать себя в руки, взять термос, друзей и все! Только аккуратнее, предупреждает собеседница «КП-Коми», это затягивает. Потом невозможно остановиться.

Пригород Сыктывкара прекрасен! Фото: из личного архива героя публикации

Что необходимо, чтобы стать путешественником? Из обмундирования – что-то можно купить, что-то попросить у знакомых или взять в аренду. К примеру, в Сыктывкаре аренда полного комплекта обмундирования для зимнего периода стоит 500 рублей! Да и для простой прогулки на свежем воздухе не нужна серьезная экипировка. Дорого ли команде обошелся зимний поход в этом году? – Скинулись по 500 рублей! – смеется Нина. – Но дело в том, что за годы путешествий у нашей команды уже собран полный комплект для похода: палатка, спальники, коврики и прочее, а собирались мы только на продукты.

Вот и считайте: за 4 дня ходьбы по окрестностям Сыктывкара можно потратить меньше, чем за те же дни дома. Приятная экономия!

Какой рацион?

– Обязательно покупаем сушеные фрукты, орехи, конфетки – каждый насыпает их в кармашек для быстрого перекуса, на обед – сало с хлебом и чай, вечером уже более плотный ужин: гречка или макароны с тушенкой, чай, сыр, печенье, – перечисляет путешественница. – Часто приносим с собой вкусняшки: кто колбаску захватит, кто зажарку вкусную приготовит. М-м-м, всегда есть чем полакомиться. После нового года даже салаты с собой берем!

Долгожданный всеми привал! Фото: из личного архива героя публикации

Вот что обязательно должно быть у каждого туриста при себе, так это термос с водой. Обезвоживание может наступить очень быстро, зимой турист прикладывает много усилий, потеет не меньше, чем летом, а трудозатрат при движении – больше.

А был случай!

У страха глаза велики

Тех, кто не бывал в походах, всегда волнует вопрос: где и как справлять нужду. Дело это нехитрое. Летом - кусты, зимой - отойти подальше. Главное - не бросать салфетки на землю. Для этого есть костёр.

- В этом походе я убедилась ещё и вот в чем - ночью лучше ходить вдвоём. Перед сном мы слышали вой волков. Паники никакой не было и только позже некоторые признались, что им было страшновато, особенно если оказывались одни, - хоть Нина Новикова не новичок в туризме, лайфаки рождаются в каждом походе.

Так наша собеседница тоже решила вечером отойти от лагеря, также с другой стороны палатки девочки тоже пошли в кусты. Акустика оказалось такой, что ей почудилось, будто рядом ломаются ветки.

-Так быстро я ещё никогда не бежала по снегу. Конечно же упала, в страхе не заметила, как порвала крепление, которое висело у меня на шее. Пару минут мне понадобилось, чтобы успокоиться. Я сказала себе: "Всё хорошо, лагерь рядом, волки не подойдут так близко. Это просто страх". После этого вернулась и нашла крепление. Ох и долго я смеялась над собой в этот вечер, - не перестаёт улыбаться Нина Михайловна.

Вокруг не единой души, лишь незадолго до появления туристов пробегал зайчик. Фото: из личного архива героя публикации

Для чего всё это надо?

– Каждый человек преследует свою цель. Для меня это общение с друзьями, достижение поставленных задач, физическая нагрузка. Я не перестаю восхищаться нашей красивой природой, отдыхаю душой, расту духовно, – говорит Нина Новикова.

Активистка шутит: «Плохие люди в походы не ходят». Ведь чтобы быть постоянным туристом, нужно оставить в стороне эгоизм, раздражительность, лень и злость, нужно иметь чувство сострадания – заботиться не только о себе, но и о товарищах.

– Все устают на лыжах, всем хочется поскорее отдохнуть и перекусить. Если ты не можешь сдерживать эмоции в узде – будет тяжело в компании. Также в таких походах важно табу на алкоголь, любителям выпить – в лесу не место! – завершила собеседница.

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