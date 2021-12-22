Cчёт на минуты: в новогодние каникулы поисковики Коми находится в режиме повышенной готовности

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Началась долгожданная предновогодняя суета: веселье, корпоративы, катания на лыжах, лесные прогулки. Именно в это время волонтёры отряда «Лиза Алерт» особенно держат ухо востро. Если весной чаще причиной гибели становится тонкий лёд, летом – купание в небезопасном месте, без сопровождения, осенью – поход в лес без должной подготовки, зимой – переохлаждение. Руководитель Коми регионального отделения отряда «Лиза Алерт» Юлия Пинежанинова рассказала «КП–Коми», насколько трудна работа волонтёров в холодное время года.

По каким причинам теряются люди?

– Если летом лучшие грибы – в магазине, то зимой лучшие ёлки – на ёлочном базаре. Но у многих на этот счёт совершенно иное мнение: а зачем её покупать, если ты живёшь в деревне, где рядом целый лес с самыми красивыми ёлками? Иногда попытка отыскать самостоятельно самую лучшую ель к празднику приводит к ужасным последствиям, – рассказывает Юлия.

Фото: КП-Авиа

Так думал Сергей, ушедший в лес 30 декабря 2019 года в Тверской области: взрослый мужчина 27-ми лет с ментальными особенностями. Ушёл за ёлкой с утра в лес. Когда через 5 часов не вернулся домой, родственники забеспокоились и начали его искать. Заявка в «Лиза Алерт» поступила только через сутки, 31 декабря. В течение трёх дней множество поисковиков, забыв про праздничные дни, приезжали из всех уголков России и искали парня. Были задействованы вертолеты и квадроциклы. 2 января его нашли погибшим. Человек замёрз насмерть, уйдя за елкой в лес.

Новогодний сабантуй

– Праздничная атмосфера, расслабленное состояние, алкоголь в практически неограниченных количествах – и человек становится беспечным и способным на безрассудные поступки. В таком состоянии можно уехать в другой район или город, как в одном известном фильме, решиться на долгую прогулку в неподходящей для этого одежде, сесть в первую же попутную машину. Иногда это приводит к необратимым последствиям. Кто-то из ваших близких отправляется на корпоратив или вечеринку? Обязательно уточните место, куда он направляется, телефоны коллег, планируемое время возвращения домой, – советует Юлия.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Увы, чаще всего «потеряшки» обнаруживаются погибшими. Так на прошлой неделе нашли молодую сыктывкарку – мертвой в районе Максаковских дач. Известно, что она пропала две недели назад, 5 декабря. Примерно тогда она и погибла. Родственники предполагают, что причиной смерти стало переохлаждение. По предварительным данным, женщина потеряла равновесие, упала и уснула на холоде. Экспертиза позже найдёт в её крови наличие алкоголя.

Кто обычно теряется зимой в лесу?

Заявки о потерявшихся с телефоном попадают в подразделение «Лес на связи» круглогодично. Основной пик приходится на ягодно-грибной период: он начинается примерно в июне и заканчивается в конце октября. Да и в «зимний» сезон скучно не бывает. Кто же может потеряться в это время?

Зимой счёт идёт на минуты. Фото: "КП" Архив

В лесу теряются зимой зачастую лыжники, рыбаки, которые добираются до водоёма через лес, или любители покататься на снегоходах. И, как правило, все они отправились на природу без должной подготовки, не рассчитывая свои силы. Забывают, что зимой быстро темнеет, ошибаются в расходе топлива, ломается техника или оборудование, да и банально – просто случается травма.

По словам Юлии, потеряться могут дезориентированные люди – категория населения, требующая к себе особо повышенного внимания. Они пропадают круглый год, но зимой это особо критично. Чаще всего – пожилые люди. Они выходят из дома на прогулку, в ближайший магазин, аптеку и не могут самостоятельно вернуться обратно. Помните об этом.

В лесу теряются зимой зачастую лыжники, рыбаки, которые добираются до водоёма через лес, или любители покататься на снегоходах. Фото: Нина ЮШКОВА

Внимание спасёт жизнь

Что делать, если близкий не пришёл с корпоратива?

Если близкий человек не вернулся домой, сразу звоните на номер 112 и на горячую линию «Лиза Алерт» – 8800-700-54-52. Бывает такое, что ваш друг (коллега) пропал с новогодней вечеринки? При обращении за помощью не скрывайте, сколько он выпил, – полиция и добровольцы должны полностью понимать ситуацию. Нахождение в состоянии алкогольного опьянения всегда большой риск, особенно в холодное время года.

Вы решили вернуться домой после застолья в кругу коллег? Вызовите такси через приложение или по телефону. Поездка на попутной машине может быть опасна. Также будьте сами крайне внимательны к окружающим. Если заметили на улице человека, которому, как вам кажется, необходима помощь, подойдите, задайте вопросы о его самочувствии. Возможно, без посторонней помощи он погибнет. Звоните на номер 112, если человек не реагирует на ваши призывы. Внимание может спасти жизнь.

Как помочь отряду ЛизаАлерт?

Волонтёры поискового отряда приглашают всех желающих присоединиться к движению. Успех поисков зависит от многих факторов, поэтому любая помощь, будь то фактический выезд на место, распространение информации в Интернете, расклейка ориентировок и опрос прохожих и даже просто моральная поддержка добровольцев-поисковиков, может стать неоценимой.

– В зимний период «Лиза Алерт» остро нуждается в водителях с личным авто для патрулирования по городу, а также в топливе для заправки транспорта для ночного патрулирования в морозы. Наши добровольцы нуждаются в фонариках и в аккумуляторах к ним, – уточнила Юлия.

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