Депутат Госсовета Коми Евгени Бейков занимается решением самых острых проблем здравоохранения

Имя и отчество – Евгени Лалев – Бейкову достались от отца-болгарина, который приехал покорять Север, и заодно завоевал сердце красавицы-северянки. Фото: личный архив.

Для начала разберемся – да, депутата Госсовета Коми Бейкова действительно зовут Евгени. Без привычной русскому слуху буквы «й». Наверняка каждый второй пытается приписать «недостающую» букву? «Каждый первый», поправляет наш герой. Имя и отчество – Евгени Лалев – Бейкову достались от отца-болгарина, который приехал покорять Север, и заодно завоевал сердце красавицы-северянки. Так в Сыктывкаре появился новоиспеченный и перспективный житель Республики Коми, который спустя 40 лет жизненного пути пришел к решению важных проблемных вопросов здравоохранения.

Система углубленной диспансеризации

Слова «социальная дистанция», «удаленка» и «дистант» мы уже выучили как «Отче наш». Теперь даже медицинские услуги мы можем получать в цифровом формате (читай, дистанционно). Пандемия дала толчок развитию электронных медицинских сервисов, например, через портал Госуслуг мы можем записаться на прививку и получить сертификат о вакцинации.

На данный момент Евгени входит в группу, которая работает над самыми острыми и актуальными вопросами: вакцинация, диспансеризация, обращения граждан. Фото: личный архив.

Депутат Госсовета Коми Евгени Бейков работает над еще одним нужным электронным сервисом – занимается мониторингом федеральной системы углубленной диспансеризации людей, которые перенесли ковид. Изучить, как перенесенная болезнь повлияла на здоровье и выявить все изменения в организме, – это важнейшая часть восстановления человека. Не для всех, к сожалению, коронавирус проходит бесследно. Надо знать состояние каждого и делать шаги для его скорейшего выздоровления.

Как любой заинтересованный, деятельный и энергичный, Бейков видит вокруг себя проблемы, мимо которых невозможно пройти. Фото: личный архив.

Уже в Коми

Каждый человек, который официально переболел коронавирусом, спустя 60 дней после выздоровления может записаться на диспансеризацию через Госуслуги. Особенно если у него есть подозрения, что коронавирус серьезно повлиял на здоровье.

Сам депутат уже успел переболеть COVID-19, но на диспансеризацию записываться не стал. Фото: личный архив.

«Я легко перенес инфекцию. Поэтому хочу, чтобы врачи, которые и так загружены по максимуму, работали с пациентами, действительно нуждающимися в их помощи», – объяснил Евгени.

20 лет пути

Несмотря на то, что он родился в Сыктывкаре, Евгени большую часть жизни провел в Усинске – там, где больше всего пригодилось его образование геолога нефти и газа.

– С раннего детства меня зовут «Женя». При этом для меня важны мои корни. Из уважения к предкам я сына назвал Кирил, без второй буквы «л», – рассказывает о себе Бейков. Фото: личный архив.

Как любой заинтересованный, деятельный и энергичный, Бейков видит вокруг себя проблемы, мимо которых невозможно пройти. Объем задач, который он решал, рос постепенно. Началось всё с дежурного по общежитию еще в студенческие годы, когда ему было 20. В профессиональной деятельности прошел путь от рядового геолога до исполнительного директора сервисной компании в нефтяной отрасли («ГеоКонтрольСервис»), в 38 лет – взялся за «коммуналку» целого города (Усинск), а к сорока годам – за организацию цифровизации здравоохранения страны.

Слова «социальная дистанция», «удаленка» и «дистант» мы уже выучили как «Отче наш». Теперь даже медицинские услуги мы можем получать в цифровом формате. Фото: личный архив.

Кроме того, был активным общественником (студенческий совет, молодежный парламент, общественный совет) и даже учредил республиканское отделение Федерации компьютерного спорта России. Кстати, киберспорт – одно из самых любимых увлечений Бейкова, помимо футбола и чтения классической литературы.

Фото: личный архив.

На данный момент Евгени входит в группу, которая работает над самыми острыми и актуальными вопросами: вакцинация, диспансеризация, обращения граждан, решение проблем с получением сертификата вакцинированного или переболевшего. В ближайшее время станет известно, как руководство оценило его работу в новой сфере – действующий контракт истекает 31 декабря 2021 года. От этого зависит дальнейшее трудоустройство Евгени.

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