В Коми число жертв коронавируса увеличилось на девять человек

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В Коми наблюдается регулярное снижение выявляемых каждый день фактов коронавируса. За последние сутки было подтверждено всего 212 новых случая. Всего в республике за период пандемии, по данным на 21 декабря, зафиксировали 95 381 случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб России. Также за это время было выписано 78 555 человек, в том числе за сутки – 336. Увеличилось и число погибших от коронавируса. За сутки отмечено девять летальных исходов. Всего скончались с начала пандемии 2 531 пациент.

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