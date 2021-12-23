«Старичок очень сильно мерзнет и уже обморозил лапки»: холода угрожают жизни питомцев собачьего приюта в Сыктывкаре

Милая Акита из приюта "Друг" всё ещё ищет свою семью. Фото: приют для собак "Друг"

Сыктывкарский приют для собак «Друг» вновь просит о помощи. Сейчас нагрянули серьёзные морозы и многие питомцы - старички и короткошёрстные - могут просто замёрзнуть и не пережить эти несколько дней.

В прошлую зиму нашлось огромное количество желающих спасти подопечных на «Зимней передержке», тогда неравнодушные граждане разобрали домой свыше 60 собак.

- В том году наши групповчане активно откликнулись на призыв обогреть домашним теплом наших хвостиков! В наступившие морозы первый кандидат, остро нуждающийся в тепле, старик Шерлок! Худенький старичок очень сильно мёрзнет и уже обморозил пальчики... А морозы крепчают, - написали в сообществе «Друга».

По прогнозам, в ближайшие пару-тройку дней температура воздуха в Сыктывкаре ночью опустится до -27 С. Некоторые волонтёры уже взяли на передержку собак домой, некоторых собак распределили в тёплые помещения приюта.

- В этом году взяли на теплую передержку две или три собаки, остальные, увы, остаются замерзать. Было бы здорово, если бы забрали собак хотя бы на морозные дни, - сообщили «Комсомолке» администраторы сообщества приюта.

Приехать в приют можно до 14 часов, по всем вопросам звонить в приют по номеру телефона: 56-25-75.

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