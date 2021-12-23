Жители села в Коми пожаловались президенту на плачевное состояние ФАПа

Фото: скриншот видеообращения

Жители Кельчиюра Ижемского района записали видеосообщение Владимиру Путину, в котором пожаловались на плачевное состояние ФАПа и отсутствие качественной медицинской помощи, а также напомнили об обещаниях.

В селе остро стоит вопрос строительства ФАПа. Здание не пригодно для приёма граждан – оно находится в аварийном состоянии, температура в помещении не поднимается выше 10 градусов, отсутствует водоснабжение и канализация, площадь не соответствует санитарным нормам.

Жители утверждают, что 2020-2021 году в посёлке не было постоянного фельдшера, лишь с августа к обязанностям приступила молодой специалист, но приём она ведёт через день, что очень беспокоит местных, которым помощь необходима ежедневно.

Ввиду отсутствия нормальных условий труда, жители села могут остаться без квалифицированной помощи. Данную проблему жители и депутаты озвучивали на всех уровнях власти. "В региональном минздраве 8 февраля 2020 года сообщили, что строительство нового ФАПа не предусмотрено до 2025 года", заявили в обращении Кельчиюровцы.

Собравшиеся считают, если построят новый ФАП с хорошим оснащением, то вопрос с постоянным медработником будет решен.

Также они напомнили, что Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 года просил обеспечить, а где необходимо восстановить шаговую доступность к первичному звену здравоохранению. В населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018 - 2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

- Скоро наступит 2022 год? А где же выполнение этих задач? Кто в этом виноват? - задаются вопросом участники собрания, потребовав решения вопроса, а не отправления «отписок».

Ждём и надеемся, что вопрос со строительством ФАПа будет обязательно решён.

Напомним, ранее к Президенту России уже обращались жители Важгорта Удорского района Коми записали видеообращение, где озвучили проблемы глубинки, главная из которых - закрытие селе круглосуточного стационара. \

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