В Коми показатель выздоровления от коронавируса увеличился на 542 случая

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми обновлены основные показатели, отражающие текущую эпидобстановку в регионе. Согласно данным федерального оперштаба, число заражённых COVID-19 увеличилось на 211 человек. За все время пандемии было диагностировано 95 592 случая заболевания.

Отмечается, что почти 80% инфицированных удалось побороть болезнь. За сутки количество выздоровевших пациентов выросло на 542. Всего с вирусом справились 79 097 человек.

Но не все случаи заболевания заканчиваются выпиской. Жертвами коронавируса стали еще пять жителей Коми. За весь период эпидемии в республике ковид унёс жизни 2 536 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми от коронавируса умер мужчина, страдавший патологией нервной системы (подробности)