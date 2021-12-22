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Здоровье22 декабря 2021 8:48

В Коми показатель выздоровления от коронавируса увеличился на 542 случая

В республике число выздоровевших за сутки вдвое больше заболевших
Источник:kp.ru
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми обновлены основные показатели, отражающие текущую эпидобстановку в регионе. Согласно данным федерального оперштаба, число заражённых COVID-19 увеличилось на 211 человек. За все время пандемии было диагностировано 95 592 случая заболевания.

Отмечается, что почти 80% инфицированных удалось побороть болезнь. За сутки количество выздоровевших пациентов выросло на 542. Всего с вирусом справились 79 097 человек.

Но не все случаи заболевания заканчиваются выпиской. Жертвами коронавируса стали еще пять жителей Коми. За весь период эпидемии в республике ковид унёс жизни 2 536 человек.

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