Температура воздуха в Коми резко упадет до -37°С

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Синоптики сообщили, какая погода ждет жителей республики сегодня, 23 декабря. По данным метеорологов, в Коми ожидается падение температуры воздуха до -37°С. Обещают также порывистый ветер и снегопады.

По прогнозу местных жителей будет приветствовать облачная погода. Пообещали небольшой снег, а также гололеды и изморозь в отдельных районах. Ветер преимущественно будет южный. Его скорость составит от 4 до 9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от -25 до -30, при прояснении -32...-37, на крайнем северо-востоке -15...-20.

В Сыктывкаре также пройдет снегопад, в столице будет властвовать ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура днем –составит -25...-27°С.

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